В ДТП на Кубани погиб один человек, пострадали пятеро





Трагический инцидент произошел поздним вечером 21 мая на дороге Кубанская-Саратовская. Согласно предварительным сведениям, управлявший мужчина машиной Skoda выехал на встречную полосу, где врезался в ехавший навстречу Lexus. В результате лобового столкновения скончался вероятный виновник ДТП, были госпитализированы пассажир чешского автомобиля, водитель японской иномарки и три человека из его салона, включая малолетнего ребенка.Ныне правоохранители ведут проверку по факту смертельной аварии. Все причины и детали выясняются.