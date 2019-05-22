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В ДТП на Кубани погиб один человек, пострадали пятеро

Под Горячим Ключом на Кубани в аварии погиб один человек, еще пятеро попали в больницу после произошедшего. На месте работали полицейские и следователи.
В ДТП на Кубани погиб один человек, пострадали пятеро

Трагический инцидент произошел поздним вечером 21 мая на дороге Кубанская-Саратовская. Согласно предварительным сведениям, управлявший мужчина машиной Skoda выехал на встречную полосу, где врезался в ехавший навстречу Lexus. В результате лобового столкновения скончался вероятный виновник ДТП, были госпитализированы пассажир чешского автомобиля, водитель японской иномарки и три человека из его салона, включая малолетнего ребенка.

Ныне правоохранители ведут проверку по факту смертельной аварии. Все причины и детали выясняются.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:05

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