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С возрастом Дмитрий Маликов все больше переживает за дочь

Известный российский певец Дмитрий Маликов рассказал о своих детях и их воспитании. Артист отметил, что с возрастом изменяется отношение к данный вопросам, сейчас он все больше переживает за свою дочь Стефанию, хотя раньше не замечал за собой такого.
С возрастом Дмитрий Маликов все больше переживает за дочь

Дмитрий Маликов совсем недавно в третий раз стал отцом, в прошлом году у него впервые родился сын Марк. Артист отмечает, с возрастом отношение к детям меняется, воспитание ребенка в 20 или даже 30 лет отличается от такового в 50. На это влияют три фактора – загруженность работой, амбиции в карьере и ценности. После 40 все люди пересматривают отношение к жизни, поэтому и подходы к воспитанию детей изменяются, этим процессам начинают уделять больше внимания.

Похожая ситуация и с отношением к уже взрослым наследникам. Дмитрий Маликов привел пример дочери Стефании, которой сейчас 19 лет. Певец отмечает, чем старше он становится, тем больше начинает переживать за детей. Причины он видит в изменениях нервной системы, с возрастам она становится не такой стойкой, как была в молодости. Подобный процесс певец уже замечал на примере своих родителей, ведь сейчас они реагируют на многие ситуации не так, как делали это в раньше.

Дмитрий Маликов отметил, его дочь Стефания играет важную роль в его жизни. Она учит исполнителя быть терпимым и принимать выбор другого человека. Певец уверен, каждый родитель любит своих детей «безусловной любовью» и с этим ничего сделать.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:27

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