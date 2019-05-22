Названы главные признаки «умирающих» автомобильных свечей





Считается, что эти инструменты могут без проблем функционировать до 60 000 километров, после чего их необходимо менять. Но в действительности зачастую это приходится делать при пробеге в 20-30 тысяч километров. В связи с этим первым ориентиром для замены является пробег машины.Устаревшие свечи приводят к росту объема топлива, потребляемого автомобилем. Если транспорт стал больше потреблять горючего, это указывает на надобность установить новые свечи. Работающие в автомобиле определенный срок свечи не производят нужную искру, и это сказывается на скорости воспламенения бензина и динамике машины в общем.Если средство передвижения начало хуже заводиться, это признак необходимости замены свечей. Это возникает при загрязненности таких инструментов, не выдающих искру для загорания горючего.