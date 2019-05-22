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Названы главные признаки «умирающих» автомобильных свечей

Ход автомобиля с бензиновым двигателем зависит от состояния свечей зажигания. По мере работы они могут портиться и требовать замены. Эксперты назвали ряд признаков «умирающих» свечей.
Названы главные признаки «умирающих» автомобильных свечей

Считается, что эти инструменты могут без проблем функционировать до 60 000 километров, после чего их необходимо менять. Но в действительности зачастую это приходится делать при пробеге в 20-30 тысяч километров. В связи с этим первым ориентиром для замены является пробег машины.

Устаревшие свечи приводят к росту объема топлива, потребляемого автомобилем. Если транспорт стал больше потреблять горючего, это указывает на надобность установить новые свечи. Работающие в автомобиле определенный срок свечи не производят нужную искру, и это сказывается на скорости воспламенения бензина и динамике машины в общем.

Если средство передвижения начало хуже заводиться, это признак необходимости замены свечей. Это возникает при загрязненности таких инструментов, не выдающих искру для загорания горючего.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:20

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