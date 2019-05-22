Названы дата продаж и стоимость нового российского электрокара Zetta
Новый российский электрокар Zetta появится на рынке ближе к завершению года. Стоимость базовой модификации составит около 450 000 рублей.
Ценник машины станет увеличиваться в зависимости от типа привода и объема батареи. Стандартная модель электромобиля получит аккумулятор на пару сотен километров пробега без подзарядки и передний привод.
Zetta являет собой малогабаритную модель с электроприводом и тремя дверьми. Автомобиль по численности комплектующих на 99% можно назвать полностью отечественным, лишь батарея поставляется из Китая, и стоит он половину себестоимости машины. Собирать электрокар станут на фабрике в Тольятти.
Подготовка к выпуску закончена на 70%, до конца 2019 года транспорт можно ожидать в салонах, если не возникнет каких-либо преград. В конце лета Zetta приступит к процессу сертификации, а в сентябре-октябре завершит его. Старт продаж запланирован на декабрь.
Данный проект функционирует по методу стартапа. Инвестировали в разработку Zetta приватные лица, конструкторские и научные работы осуществлялись с помощью Минпромторга, а на подготовку к массовой сборке авторы получили материальное обеспечение от Фонда развития моногородов.
Ценник машины станет увеличиваться в зависимости от типа привода и объема батареи. Стандартная модель электромобиля получит аккумулятор на пару сотен километров пробега без подзарядки и передний привод.
Zetta являет собой малогабаритную модель с электроприводом и тремя дверьми. Автомобиль по численности комплектующих на 99% можно назвать полностью отечественным, лишь батарея поставляется из Китая, и стоит он половину себестоимости машины. Собирать электрокар станут на фабрике в Тольятти.
Подготовка к выпуску закончена на 70%, до конца 2019 года транспорт можно ожидать в салонах, если не возникнет каких-либо преград. В конце лета Zetta приступит к процессу сертификации, а в сентябре-октябре завершит его. Старт продаж запланирован на декабрь.
Данный проект функционирует по методу стартапа. Инвестировали в разработку Zetta приватные лица, конструкторские и научные работы осуществлялись с помощью Минпромторга, а на подготовку к массовой сборке авторы получили материальное обеспечение от Фонда развития моногородов.
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:06