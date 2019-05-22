АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Биотин может фальсифицировать лабораторные результаты
EUR 71.97 USD 64.54
Курс валют на 22.05.2019

HTC готов к выходу новый смартфон среднего сегмента

Компания HTC готовит к выходу свою очередную новинку – смартфон среднего ценового сегмента. Устройство получит 8-ядерный процессор, экран FullHD+ и двойную фронтальную камеру, официальный анонс должен состояться в ближайшее время.
HTC готов к выходу новый смартфон среднего сегмента

Об этом свидетельствует получения компанией HTC сертификата в Национальной комиссии по связи Тайваня. В документах новый смартфон фигурирует под кодовым именем 2Q7A100. Устройство получит 8-ядерный процессор Snapdragon 710, чьи кристаллы Kryo 360 смогут работать на тактовой частоте до 2,2 ГГц. В данном чипе также расположен графический адаптер Adreno 616 и блок Artificial Intelligence Engine, оснащенный искусственным интеллектом. Также новинка получит 6 ГБ оперативной памяти.

Новый смартфон от HTC имеет экран с FullHD+ и разрешением 2160x1080 пикселей, его соотношением сторон составит 18:9. Дисплей получит большие рамки сверху и снизу. В верхней части расположится множество датчиков, что говорит о вероятности получения устройством двойной фронтальной камеры. Никакой информации об основных кристаллах в опубликованных документах нет. Новинка будет работать на базе операционной системы Android 9.0 Pie.

Получение сертификата от национальной комиссии Тайваня говорит о том, что анонс нового смартфона от HTC должен состояться в ближайшее время. Технические характеристики устройства позволяют сделать вывод, что оно будет относится к среднему сегменту рынка.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:48

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Создатели Opera разработали версию
Юлия Пересильд отказалась от роли Аллы
Британский ведущий обвинил Меган Маркл
Пушков отреагировал на идею Зеленского
Ученые: Биотин может фальсифицировать
Microsoft выпустили новое обновление
Внучка Олега Стриженова рассказала о
Ученые обнаружили взаимосвязь между
В Нижнем Тагиле при ДТП пострадал
С возрастом Дмитрий Маликов все больше
Названы главные признаки «умирающих»
Ольга Орлова уверена, что Дима
Названы дата продаж и стоимость нового
В ДТП на Кубани погиб один человек,
Настя Балинская призналась, что не
Александр Васильев получит вещи из
HTC готов к выходу новый смартфон
Алена Савкина в шутку заявила, что до
Найдены районы мозга, связывающие
Ученые: Возраст родителей связан с
Рак надпочечника чаще возникает у
Валерий Блюменкранц и Ирина Пингвинова
Александр Белоногов удивил поклонников
Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова
Ученые из США нашли следы атомного
Полина Гагарина призналась, что тяжело
Джордж Мартин работает над японской
Виктория Лопырева показала фанатам
Онколог: В России за последние десять
Селин Дион и Джеймс Корден повторили
Просмотреть все новости