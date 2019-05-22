HTC готов к выходу новый смартфон среднего сегмента





Об этом свидетельствует получения компанией HTC сертификата в Национальной комиссии по связи Тайваня. В документах новый смартфон фигурирует под кодовым именем 2Q7A100. Устройство получит 8-ядерный процессор Snapdragon 710, чьи кристаллы Kryo 360 смогут работать на тактовой частоте до 2,2 ГГц. В данном чипе также расположен графический адаптер Adreno 616 и блок Artificial Intelligence Engine, оснащенный искусственным интеллектом. Также новинка получит 6 ГБ оперативной памяти.Новый смартфон от HTC имеет экран с FullHD+ и разрешением 2160x1080 пикселей, его соотношением сторон составит 18:9. Дисплей получит большие рамки сверху и снизу. В верхней части расположится множество датчиков, что говорит о вероятности получения устройством двойной фронтальной камеры. Никакой информации об основных кристаллах в опубликованных документах нет. Новинка будет работать на базе операционной системы Android 9.0 Pie.Получение сертификата от национальной комиссии Тайваня говорит о том, что анонс нового смартфона от HTC должен состояться в ближайшее время. Технические характеристики устройства позволяют сделать вывод, что оно будет относится к среднему сегменту рынка.