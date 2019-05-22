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Найдены районы мозга, связывающие депрессию и боль
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Найдены районы мозга, связывающие депрессию и боль

Депрессия связана со снижением активности в определенных частях мозга, которые способны влиять на настроение. Это объясняет, отчего страдающие этим недугом люди демонстрируют худшие умственные навыки и умения.
Найдены районы мозга, связывающие депрессию и боль

Научные сотрудники медицинского факультета Калифорнийского факультета в Сан-Диего углубляют расширяют данную концепцию, обнаруживая конкретные части головного мозга, управляющие и смягчающие депрессивное состояние и его связь с восприятием боли. Команда экспертов во главе с доктором наук Фаделем Зейданом совместно с коллегами из Огайо и Северной Каролины обнаружили области исполнительных опций мозга и его районы, контролирующие сенсорный ввод, оказывающие воздействие на появление боли и плохое настроение на всех уровнях.

Ученые изучили 76 абсолютно здоровых людей, получивших вначале стандартную оценку негативного состояния, а после подвергшихся тепловому раздражителю при магнитно-резонансном сканировании. Итоги показали, что префронтальная кора является той областью мозга, которая регулирует исполнительные функции более высокого уровня, такими как память, познание и поведение. Она же сдерживала болевые ощущения вместе с районами сенсорной дискриминации вроде задней инсулы и вторичной соматосенсорной коры.

Люди с более существенным уровнем депрессии демонстрировали повышенную чувствительность экспериментальной боли с большей активностью во всех задействованных областях серого вещества. Ученые надеются, что новые данные помогут им лучше разобраться в неопиоидных и поведенческих терапиях, направленных на анализ депрессии и боли.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:38

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