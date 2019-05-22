Рак надпочечника чаще возникает у женщина из-за различий в стволовых клетках





Рак надпочечника не самый распространенный вид онкологии, но у женщин он встречается в 3 раза чаще, чем у мужчин. До последнего времени ученые не знали, чем обусловлена такая ситуация, но последние исследования пролили свет на данный вопрос. Французские специалисты сравнили надпочечники взрослых мышей обоих полов и пришли к конкретным выводам.У самок весь набор гормон-продуцирующих клеток надпочечников заменяется раз в 3 месяца, тогда как у самцов – раз в 9 месяцев. Кроме того, первые в этом процессе активно привлекают стволовые клетки из других частей данного органа, тогда как вторые ограничиваются локальными ресурсами. Это приводит к тому, что у самок повышается риск ошибок в данных процессах, из-за чего вероятность рака надпочечника значительно возрастает.Ученые отмечают, различия полов как основная причина развития тех или иных онкологий – не самый очевидный вариант, поэтому в этом направлении мало кто работал. В будущем специалисты планируют изучить другие виды рака и разницу их протекания у мужчин и женщин. Они уверены, такой подход имеет все шансы на успех, ведь разница между полами очень часто оказывается больше, чем принято считать обычно.