Ольга Орлова уверена, что Дима Дмитренко не может найти общий язык с коллективом
Любимый супруг Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко до сих пор так и не нашел общий язык с участниками телешоу «Спаси свою любовь». Именно к таким выводам пришла телеведущая проекта Ольга Орлова.
Вчера в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск телепроекта «Спаси свою любовь», который был посвящен Диме Дмитренко и его очередным ссорам с коллективом.
По мнению некоторых телезрителей, сейчас на «яжеотец» влияет переезд в другую комнату, ведь, как известно, в этот понедельник именно пару Рапунцель и Дмитренко решили расселить по разным спальням. Впрочем, мало кто ожидал, что Дмитрий настолько перестанет контролировать свои эмоции, что практически набросится на последнюю няньку своей наследницы Василисы – Майю Донцову и отгонит девушку от малышки со злобным видом.
На Лобном месте Ольга Орлова поспешила поднять тему поведения Дмитренко и заявила, что не понимает, почему ее подопечный так и не может найти общий язык с коллективом. Стоит отметить, что только после этих слов Дмитрий попросил прощения у Донцовой за свое поведение.
Правда, поклонники «Дома-2» тоже поспешили прокомментировать поведение Дмитренко. Зрители вспомнили, как на днях супруг Рапунцель признался на Семейном совете, что ему сложно разобраться с собственными «демонами», не то, что с коллективом.
К слову, жить по отдельным спальням Рапунцель и Дмитренко придется еще долго, а это может значить лишь одно – Дмитренко еще не раз поскандалит с коллегами.
Вчера в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск телепроекта «Спаси свою любовь», который был посвящен Диме Дмитренко и его очередным ссорам с коллективом.
По мнению некоторых телезрителей, сейчас на «яжеотец» влияет переезд в другую комнату, ведь, как известно, в этот понедельник именно пару Рапунцель и Дмитренко решили расселить по разным спальням. Впрочем, мало кто ожидал, что Дмитрий настолько перестанет контролировать свои эмоции, что практически набросится на последнюю няньку своей наследницы Василисы – Майю Донцову и отгонит девушку от малышки со злобным видом.
На Лобном месте Ольга Орлова поспешила поднять тему поведения Дмитренко и заявила, что не понимает, почему ее подопечный так и не может найти общий язык с коллективом. Стоит отметить, что только после этих слов Дмитрий попросил прощения у Донцовой за свое поведение.
Правда, поклонники «Дома-2» тоже поспешили прокомментировать поведение Дмитренко. Зрители вспомнили, как на днях супруг Рапунцель признался на Семейном совете, что ему сложно разобраться с собственными «демонами», не то, что с коллективом.
К слову, жить по отдельным спальням Рапунцель и Дмитренко придется еще долго, а это может значить лишь одно – Дмитренко еще не раз поскандалит с коллегами.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:12