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Ольга Орлова уверена, что Дима Дмитренко не может найти общий язык с коллективом

Любимый супруг Ольги Рапунцель – Дмитрий Дмитренко до сих пор так и не нашел общий язык с участниками телешоу «Спаси свою любовь». Именно к таким выводам пришла телеведущая проекта Ольга Орлова.

Ольга Орлова уверена, что Дима Дмитренко не может найти общий язык с коллективом

Вчера в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск телепроекта «Спаси свою любовь», который был посвящен Диме Дмитренко и его очередным ссорам с коллективом.

По мнению некоторых телезрителей, сейчас на «яжеотец» влияет переезд в другую комнату, ведь, как известно, в этот понедельник именно пару Рапунцель и Дмитренко решили расселить по разным спальням. Впрочем, мало кто ожидал, что Дмитрий настолько перестанет контролировать свои эмоции, что практически набросится на последнюю няньку своей наследницы Василисы – Майю Донцову и отгонит девушку от малышки со злобным видом.

На Лобном месте Ольга Орлова поспешила поднять тему поведения Дмитренко и заявила, что не понимает, почему ее подопечный так и не может найти общий язык с коллективом. Стоит отметить, что только после этих слов Дмитрий попросил прощения у Донцовой за свое поведение.

Ольга Орлова уверена, что Дима Дмитренко не может найти общий язык с коллективом

Правда, поклонники «Дома-2» тоже поспешили прокомментировать поведение Дмитренко. Зрители вспомнили, как на днях супруг Рапунцель признался на Семейном совете, что ему сложно разобраться с собственными «демонами», не то, что с коллективом.

К слову, жить по отдельным спальням Рапунцель и Дмитренко придется еще долго, а это может значить лишь одно – Дмитренко еще не раз поскандалит с коллегами.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:12

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