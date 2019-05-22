Настя Балинская призналась, что не хочет менять Лешу Кудряшова

«Леша хочет жизненный путь пройти один, наступать на какие-то грабли сам, «асфальт жрать»... Мне, естественно, это было неприятно...» - призналась Анастасия журналистам.

«Единственное, что смущает меня в наших взаимоотношениях – только то, что он эгоист!» - заявила участница «Дома-2».



