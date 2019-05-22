Настя Балинская призналась, что не хочет менять Лешу Кудряшова
Участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Балинская призналась, что не намерена менять своего возлюбленного. По словам длинноволосой красавицы, Алексей Кудряшов ей всегда нравился таким, каким он есть.
Не секрет, что сейчас в паре Балинской и Кудряшова происходит настоящий «хаос». Влюбленные то ругаются, то мирятся, однако именно последняя ссора стала причиной того, что сейчас Настя постоянно плачет и впадает в истерику. Выяснилось, что Леша сообщил своей избраннице, что хочет «расти один».
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Балинской, в котором она рассказала о том, что в начале отношений они с Кудряшовым сильно ругались из-за того, что он не видел совместного будущего с ней.
Впрочем, блондинка знает, как решить все возникающие в ее отношениях проблемы. По словам Балинской, сейчас они с Кудряшовым будут искать каждый для себя цели, а также определять для своей пары общие мечты и желания.
Также Анастасия указывает на то, что не хочет менять Алексея, ведь она его полюбила именно таким. Девушка уверяет, что никогда не говорила избраннику, что он обязан наконец-таки стать мужчиной, несмотря на то, что ему всего 21, сообщает Dom2Life.
Не секрет, что сейчас в паре Балинской и Кудряшова происходит настоящий «хаос». Влюбленные то ругаются, то мирятся, однако именно последняя ссора стала причиной того, что сейчас Настя постоянно плачет и впадает в истерику. Выяснилось, что Леша сообщил своей избраннице, что хочет «расти один».
Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Балинской, в котором она рассказала о том, что в начале отношений они с Кудряшовым сильно ругались из-за того, что он не видел совместного будущего с ней.
«Леша хочет жизненный путь пройти один, наступать на какие-то грабли сам, «асфальт жрать»... Мне, естественно, это было неприятно...» - призналась Анастасия журналистам.
Впрочем, блондинка знает, как решить все возникающие в ее отношениях проблемы. По словам Балинской, сейчас они с Кудряшовым будут искать каждый для себя цели, а также определять для своей пары общие мечты и желания.
Также Анастасия указывает на то, что не хочет менять Алексея, ведь она его полюбила именно таким. Девушка уверяет, что никогда не говорила избраннику, что он обязан наконец-таки стать мужчиной, несмотря на то, что ему всего 21, сообщает Dom2Life.
«Единственное, что смущает меня в наших взаимоотношениях – только то, что он эгоист!» - заявила участница «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:01