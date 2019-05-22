АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Биотин может фальсифицировать лабораторные результаты
EUR 71.97 USD 64.54
Курс валют на 22.05.2019

Настя Балинская призналась, что не хочет менять Лешу Кудряшова

Участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Балинская призналась, что не намерена менять своего возлюбленного. По словам длинноволосой красавицы, Алексей Кудряшов ей всегда нравился таким, каким он есть.

Настя Балинская призналась, что не хочет менять Лешу Кудряшова

Не секрет, что сейчас в паре Балинской и Кудряшова происходит настоящий «хаос». Влюбленные то ругаются, то мирятся, однако именно последняя ссора стала причиной того, что сейчас Настя постоянно плачет и впадает в истерику. Выяснилось, что Леша сообщил своей избраннице, что хочет «расти один».

Считанные часы назад в Сети появилось очередное интервью с Балинской, в котором она рассказала о том, что в начале отношений они с Кудряшовым сильно ругались из-за того, что он не видел совместного будущего с ней.

«Леша хочет жизненный путь пройти один, наступать на какие-то грабли сам, «асфальт жрать»... Мне, естественно, это было неприятно...» - призналась Анастасия журналистам.


Настя Балинская призналась, что не хочет менять Лешу Кудряшова

Впрочем, блондинка знает, как решить все возникающие в ее отношениях проблемы. По словам Балинской, сейчас они с Кудряшовым будут искать каждый для себя цели, а также определять для своей пары общие мечты и желания.

Также Анастасия указывает на то, что не хочет менять Алексея, ведь она его полюбила именно таким. Девушка уверяет, что никогда не говорила избраннику, что он обязан наконец-таки стать мужчиной, несмотря на то, что ему всего 21, сообщает Dom2Life.

«Единственное, что смущает меня в наших взаимоотношениях – только то, что он эгоист!» - заявила участница «Дома-2».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:01

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Создатели Opera разработали версию
Юлия Пересильд отказалась от роли Аллы
Британский ведущий обвинил Меган Маркл
Пушков отреагировал на идею Зеленского
Ученые: Биотин может фальсифицировать
Microsoft выпустили новое обновление
Внучка Олега Стриженова рассказала о
Ученые обнаружили взаимосвязь между
В Нижнем Тагиле при ДТП пострадал
С возрастом Дмитрий Маликов все больше
Названы главные признаки «умирающих»
Ольга Орлова уверена, что Дима
Названы дата продаж и стоимость нового
В ДТП на Кубани погиб один человек,
Настя Балинская призналась, что не
Александр Васильев получит вещи из
HTC готов к выходу новый смартфон
Алена Савкина в шутку заявила, что до
Найдены районы мозга, связывающие
Ученые: Возраст родителей связан с
Рак надпочечника чаще возникает у
Валерий Блюменкранц и Ирина Пингвинова
Александр Белоногов удивил поклонников
Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова
Ученые из США нашли следы атомного
Полина Гагарина призналась, что тяжело
Джордж Мартин работает над японской
Виктория Лопырева показала фанатам
Онколог: В России за последние десять
Селин Дион и Джеймс Корден повторили
Просмотреть все новости