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Валерий Блюменкранц и Ирина Пингвинова расстались

Недавно объявившие о своей симпатии друг к другу Валерий Блюменкрацн и Ирина Пингвинова подтвердили догадки большинства телезрителей реалити-шоу «Дом-2» по поводу своих взаимоотношений. Как стало известно, влюбленные расстались.

Валерий Блюменкранц и Ирина Пингвинова расстались

Стоит отметить, что для поклонников и некоторых участников «Дома-2» стало настоящим шоком узнать, что между Пингвиновой и Блюменкранцем вспыхнула симпатия. Оказывается, что зрители до конца не могли поверить в то, что Валерий на самом деле увлекся Ириной, ведь не так давно он во всеуслышание заявлял о своей «неземной любви» к теперь уже бывшей героине телестройки Ирине Пинчук.

Как выяснилось, фанаты «Дома-2» не зря сомневались в симпатии этой пары. В Сети появилась информация о том, что в свежем выпуске реалити-шоу «Остров любви», который выйдет в эфир телеканала «ТНТ» 27 мая, Блюменкранц и Пингвинова объявят о своем расставании.

По мнению многих телезрителей, инициатором расставания может стать именно Валера. Поклонники телепроекта убеждены, что причиной разрыва являются чувства Блюменкранца к Пинчук, от которых он до сих пор не смог избавиться.

Валерий Блюменкранц и Ирина Пингвинова расстались

Впрочем, настоящих мотивов разрыва по-прежнему не удалось выяснить, а это значит, что только через неделю в эфире «Дома-2» Пингвинова и Блюменкранц расскажут, что же повлияло на их решение расстаться, сообщает Ondom2.

К слову, новую симпатию Валерия недавно прокомментировала Пинчук, которая указала на то, что желает экс-избраннику счастья, если он действительно любит Ирину.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:20

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