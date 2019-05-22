Валерий Блюменкранц и Ирина Пингвинова расстались
Недавно объявившие о своей симпатии друг к другу Валерий Блюменкрацн и Ирина Пингвинова подтвердили догадки большинства телезрителей реалити-шоу «Дом-2» по поводу своих взаимоотношений. Как стало известно, влюбленные расстались.
Стоит отметить, что для поклонников и некоторых участников «Дома-2» стало настоящим шоком узнать, что между Пингвиновой и Блюменкранцем вспыхнула симпатия. Оказывается, что зрители до конца не могли поверить в то, что Валерий на самом деле увлекся Ириной, ведь не так давно он во всеуслышание заявлял о своей «неземной любви» к теперь уже бывшей героине телестройки Ирине Пинчук.
Как выяснилось, фанаты «Дома-2» не зря сомневались в симпатии этой пары. В Сети появилась информация о том, что в свежем выпуске реалити-шоу «Остров любви», который выйдет в эфир телеканала «ТНТ» 27 мая, Блюменкранц и Пингвинова объявят о своем расставании.
По мнению многих телезрителей, инициатором расставания может стать именно Валера. Поклонники телепроекта убеждены, что причиной разрыва являются чувства Блюменкранца к Пинчук, от которых он до сих пор не смог избавиться.
Впрочем, настоящих мотивов разрыва по-прежнему не удалось выяснить, а это значит, что только через неделю в эфире «Дома-2» Пингвинова и Блюменкранц расскажут, что же повлияло на их решение расстаться, сообщает Ondom2.
К слову, новую симпатию Валерия недавно прокомментировала Пинчук, которая указала на то, что желает экс-избраннику счастья, если он действительно любит Ирину.
Стоит отметить, что для поклонников и некоторых участников «Дома-2» стало настоящим шоком узнать, что между Пингвиновой и Блюменкранцем вспыхнула симпатия. Оказывается, что зрители до конца не могли поверить в то, что Валерий на самом деле увлекся Ириной, ведь не так давно он во всеуслышание заявлял о своей «неземной любви» к теперь уже бывшей героине телестройки Ирине Пинчук.
Как выяснилось, фанаты «Дома-2» не зря сомневались в симпатии этой пары. В Сети появилась информация о том, что в свежем выпуске реалити-шоу «Остров любви», который выйдет в эфир телеканала «ТНТ» 27 мая, Блюменкранц и Пингвинова объявят о своем расставании.
По мнению многих телезрителей, инициатором расставания может стать именно Валера. Поклонники телепроекта убеждены, что причиной разрыва являются чувства Блюменкранца к Пинчук, от которых он до сих пор не смог избавиться.
Впрочем, настоящих мотивов разрыва по-прежнему не удалось выяснить, а это значит, что только через неделю в эфире «Дома-2» Пингвинова и Блюменкранц расскажут, что же повлияло на их решение расстаться, сообщает Ondom2.
К слову, новую симпатию Валерия недавно прокомментировала Пинчук, которая указала на то, что желает экс-избраннику счастья, если он действительно любит Ирину.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:20