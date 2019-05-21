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Врачи заявили об опасности сочетаемости чая и алкоголя

Сочетать чай с алкогольными напитками небезопасно. По мнению российских врачей, это может навредить здоровью.
Врачи заявили об опасности сочетаемости чая и алкоголя

Нарколог Алексей Казанцев заявил, что в случае незначительного употребления алкоголя последующее распитие чая не ухудшит организм, а в отдельных эпизодах напиток поможет быстрее прийти в себя после застолья.

Предостерегли специалисты от употребления хорошо заваренного чая. При сочетании такого продукта и алкоголя учащается биение сердца и повышается давление. Особенно страдают от этого лица с нарушениями в сердечно-сосудистой системе. Эта же смесь способна усилить опьянение вместо ослабления.

Здоровые люди могут позволить себе добавить в чай немного алкоголя. При этом объем спиртного обязан быть минимальным. Для благоприятного здоровья врачи рекомендуют пить не черный, а зеленый чай.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 21:30

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