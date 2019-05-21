Врачи заявили об опасности сочетаемости чая и алкоголя





Нарколог Алексей Казанцев заявил, что в случае незначительного употребления алкоголя последующее распитие чая не ухудшит организм, а в отдельных эпизодах напиток поможет быстрее прийти в себя после застолья.Предостерегли специалисты от употребления хорошо заваренного чая. При сочетании такого продукта и алкоголя учащается биение сердца и повышается давление. Особенно страдают от этого лица с нарушениями в сердечно-сосудистой системе. Эта же смесь способна усилить опьянение вместо ослабления.Здоровые люди могут позволить себе добавить в чай немного алкоголя. При этом объем спиртного обязан быть минимальным. Для благоприятного здоровья врачи рекомендуют пить не черный, а зеленый чай.