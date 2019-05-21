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Новый Renault Megane RS Trophy-R побил рекорд трассы Нюрбургринг

Новый «заряженный» хэтчбек Renault Megane RS Trophy-R прошел испытания на знаменитой немецкой трассе Нюрбургринг. Новинка смогла побить рекорд предыдущего лидера - Honda Civic Type-R, державшийся с 2017 года.
Новый Renault Megane RS Trophy-R побил рекорд трассы Нюрбургринг

О своих успехах автопроизводитель Renault рассказал на собственном канале в YouTube. Там бренд выложил 8-минутное видео, посвященное тестам нового «заряженного» хэтчбека Renault Megane RS Trophy-R на трассе Нюрбургринг, точнее ее части – северной петле «Нордшляйфе». Этот участок автопроизводители уже не первый год используют для обкатки своих новинок.

«Заряженный» хэтчбек Renault Megane RS Trophy-R потратил на преодоление этого отрезка Нюрбургринга 7 минут и 40,1 секунды. Прошлый рекорд принадлежал японскому Honda Civic Type-R, его результат составлял 7 минут и 43,8 секунды. Следует отметить, что речь идет исключительно об автомобилях с передним приводом, все остальные соревнуются в других категориях.

Новый Renault Megane RS Trophy-R получит в свое распоряжение 1,8-литровый турбированный двигатель, способный генерировать 300 лошадиных сил. Автопроизводитель не сообщает другие технические подробности «заряженного» хэтчбека, но отметил, что он стал на 130 кг легче, а также имеет улучшенную аэродинамику.

Официальное представление Renault Megane RS Trophy-R состоится в Монако 24 мая в рамках уик-энда Формулы-1. В продажу новинка поступит в конце 2019 года, тираж будет ограничен.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:38

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