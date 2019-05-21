УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком





В измененном одобрении сказано, что машина способна брать на буксир прицепы без тормозов с массой не больше 750 кг. Крепить к «Хантеру» их станут при помощи тягово-сцепного аппарата.Экспедиционная модификация внедорожника-грузовика будет продаваться в салонах за 994 000 рублей. Базовая версия получит усиленные бамперы, электролебедку, пороги и защиту рулевых тяг. Также автомобиль из Ульяновска оснащен сидениями с подогревом, обтянутые сдвоенной прострочкой, водоотталкивающей обивкой и тягово-сцепным механизмом.УАЗ «Хантер» и так формально относят к типу грузовиков. В начальном ОТТС новой модели транспорт получил категорию малотоннажных машин. Это помогло производителю выпускать грузовик без подушек безопасности для водителя.