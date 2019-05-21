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УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

УАЗ стал обладателем расширенного ОТТС на внедорожник «Хантер». По новым правилам, машина ныне называется «грузовик».
УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком

В измененном одобрении сказано, что машина способна брать на буксир прицепы без тормозов с массой не больше 750 кг. Крепить к «Хантеру» их станут при помощи тягово-сцепного аппарата.

Экспедиционная модификация внедорожника-грузовика будет продаваться в салонах за 994 000 рублей. Базовая версия получит усиленные бамперы, электролебедку, пороги и защиту рулевых тяг. Также автомобиль из Ульяновска оснащен сидениями с подогревом, обтянутые сдвоенной прострочкой, водоотталкивающей обивкой и тягово-сцепным механизмом.

УАЗ «Хантер» и так формально относят к типу грузовиков. В начальном ОТТС новой модели транспорт получил категорию малотоннажных машин. Это помогло производителю выпускать грузовик без подушек безопасности для водителя.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 22:30

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