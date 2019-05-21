Садальский раскритиковал Сябитову после предложения ввести 300-тысячный штраф за разводы

Артист разместил публикацию с комментариями по поводу предложения Розы Сябитовой ввести налог на развод до 300 тысяч рублей. Садальский предположил, что телеведущая тоже ввязалась в гонку “как ограбить народ”. Актер привел историю из жизни своих знакомых, где после развода жена начала рассказывать своему сыну о том, каким плохим человеком был его отец. Садальский категорически против такого поведения, пожелав женщинам быть умнее и выше эмоций. Актер уверен, что дети страдают от таких слов, поскольку для них отцы могут быть близкими людьми.В комментариях под записью поклонники Садальского согласились с его мнением, а также рассказали о собственных примерах разводов. Как накануне выразилась Роза Сябитова, денежный штраф за развод поможет россиянам сохранить счастливый брак.