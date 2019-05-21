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Садальский раскритиковал Сябитову после предложения ввести 300-тысячный штраф за разводы

Актер Станислав Садальский на своей странице в сети Instagram раскритиковал телеведущую Розу Сябитову за идею ввести налог на развод. Артистка уверена, что нужно вводить штрафы для тех, кто не может сохранить свой брак.
Садальский раскритиковал Сябитову после предложения ввести 300-тысячный штраф за разводы

Артист разместил публикацию с комментариями по поводу предложения Розы Сябитовой ввести налог на развод до 300 тысяч рублей. Садальский предположил, что телеведущая тоже ввязалась в гонку “как ограбить народ”. Актер привел историю из жизни своих знакомых, где после развода жена начала рассказывать своему сыну о том, каким плохим человеком был его отец. Садальский категорически против такого поведения, пожелав женщинам быть умнее и выше эмоций. Актер уверен, что дети страдают от таких слов, поскольку для них отцы могут быть близкими людьми.

В комментариях под записью поклонники Садальского согласились с его мнением, а также рассказали о собственных примерах разводов. Как накануне выразилась Роза Сябитова, денежный штраф за развод поможет россиянам сохранить счастливый брак.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:27

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