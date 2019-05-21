Ученые несколько дней не могут найти Марс и Плутон в космосе





Объемы данных систем превышают планеты, и поэтому они не могли уйти из Солнечной системы. В агентстве NASA никаким образом не высказались об инциденте, а уфологи в свою очередь заговорили вновь о внеземных аномалиях. Не исключается версия, что космические объекты пропали благодаря действиям гравитации черных дыр.Ученые еще не объяснили аномалию, хотя это важно, так как и Марс и Плутон интересуют землян, потому что являются претендентами на новое место жительства людей после гибели Земли через миллиарды лет.