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Ученые несколько дней не могут найти Марс и Плутон в космосе

В течение нескольких дней астрономы не могут найти Плутон и Марс в космическом пространстве. Пропали и звездные системы, что насторожило исследователей.
Ученые несколько дней не могут найти Марс и Плутон в космосе

Объемы данных систем превышают планеты, и поэтому они не могли уйти из Солнечной системы. В агентстве NASA никаким образом не высказались об инциденте, а уфологи в свою очередь заговорили вновь о внеземных аномалиях. Не исключается версия, что космические объекты пропали благодаря действиям гравитации черных дыр.

Ученые еще не объяснили аномалию, хотя это важно, так как и Марс и Плутон интересуют землян, потому что являются претендентами на новое место жительства людей после гибели Земли через миллиарды лет.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:55

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