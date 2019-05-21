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«Евровидение» ответило на критику в подтасовке итогов голосования

Европейский вещательный совет ответил на обвинения в подтасовке итогов финала конкурса «Евровидение-2019». Орган высказался о безопасности механизма телеголосования.
«Евровидение» ответило на критику в подтасовке итогов голосования

Прежде пресса сообщала, что критик Сергей Соседов заподозрил «Евровидение-2019» в подтасовке конечных результатов, а музыкальная композиция победившего певца из Голландии не является самой лучшей. Эксперт посчитал, что на конкурсе имеется система накрутки голосов, а победителя якобы назначили еще до проведения финала.

В вещательном совете позже заявили, что все меры безопасности находились во время шоу в порядке, и им нечего бояться скандала, который ранее, к примеру, случился на передаче «Голос. Дети».



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:40

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