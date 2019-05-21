Ученые: Макаки умеют анализировать многоступенчатые задачи





Ученые провели с макаками интеллектуальную игру. Они разместили две вспышки, которые загорались с разным интервалом, он составлял от 530 до 1170 миллисекунд. Обезьян научили распознавать длинные и короткие огни, первые горели больше 850 миллисекунд, вторые – меньше. В зависимости от того, какая вспышка была показана в последний раз, макакам было необходимо повернуть свою голову в одну из сторон. За правильный ответ они получали любимое лакомство.После того, как обезьяны полностью запоминали предыдущие интервалы, ученые начали менять правила игры. Ожидаемо, что в первых попытках макаки неправильно определяли продолжительность вспышки, но быстро приспосабливались к новым условиям. Исследователи отмечают: макаки сильно нервничали из-за новых правил, но все-таки перестраивали свое поведение за короткий отрезок времени.Подобные результаты говорят о том, что данные приматы способны не только играть в константные игры, но и быстро адаптироваться к новым. Макаки умеют анализировать многоступенчатые задачи и менять свое поведение с учетом дальнего и ближнего опыта своей жизни.