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Ученые: Макаки умеют анализировать многоступенчатые задачи

Американские ученые провели исследование и установили, что макаки способны справляться с серьезными интеллектуальными задачами. Данные обезьяны умеют анализировать многоступенчатые проблемы и менять тактику своего поведения, основываясь на изменении ситуации.
Ученые: Макаки умеют анализировать многоступенчатые задачи

Ученые провели с макаками интеллектуальную игру. Они разместили две вспышки, которые загорались с разным интервалом, он составлял от 530 до 1170 миллисекунд. Обезьян научили распознавать длинные и короткие огни, первые горели больше 850 миллисекунд, вторые – меньше. В зависимости от того, какая вспышка была показана в последний раз, макакам было необходимо повернуть свою голову в одну из сторон. За правильный ответ они получали любимое лакомство.

После того, как обезьяны полностью запоминали предыдущие интервалы, ученые начали менять правила игры. Ожидаемо, что в первых попытках макаки неправильно определяли продолжительность вспышки, но быстро приспосабливались к новым условиям. Исследователи отмечают: макаки сильно нервничали из-за новых правил, но все-таки перестраивали свое поведение за короткий отрезок времени.

Подобные результаты говорят о том, что данные приматы способны не только играть в константные игры, но и быстро адаптироваться к новым. Макаки умеют анализировать многоступенчатые задачи и менять свое поведение с учетом дальнего и ближнего опыта своей жизни.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:35

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