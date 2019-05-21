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Алексей Макаров показал на фото молодую Любовь Полищук с короткой стрижкой

Российский актер Алексей Макаров разместил на своей странице в сети Instagram фотографии юной Любови Полищук. Артист трогательно обратился к знаменитой матери, отметив, что люди помнят.
Алексей Макаров показал на фото молодую Любовь Полищук с короткой стрижкой

Легендарной актрисе Любови Полищук в 2019 году могло исполниться 70 лет, в связи с чем ее сын разместил на своей странице в Instagram архивные фото звезды. На снимках актрисе не больше 25 лет, как определили поклонники, а также она позирует с короткой стрижкой. Алексей Макаров оставил лаконичную подпись к записи: “Любовь Григорьевна Полищук. 21 мая 1949- 28 ноября 2006. Люди помнят, мама”. Поклонники восхитились красотой покойной актрисы в комментариях, высказав также свои соболезнования.

Некоторые фолловеры назвали Любовь Полищук русской Софи Лорен, а также отметили, что актриса навсегда останется в памяти народа. Как известно, звезда скончалась из-за рака после перенесенной операции.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:17

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