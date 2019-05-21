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Звезда “Физрука” Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи

Получивший известность благодаря сериалу “Физрук” Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи, что произошло в эфире шоу “На самом деле”. Артиста привел на шоу Максим Захаров из-за подозрения в измене своей избранницы.
Звезда “Физрука” Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи

Для участия в сериале “Физрук” Андрей Крыжний набрал 13 кг, но с легкостью избавился от лишнего веса благодаря тренировкам. Во время эфира Максим Захаров отметил, что его супруга часто приходит в тот же тренажерный зал и слишком часто общается с актером. В качестве доказательства он показал переписку пары, а также выразил подозрения, что супруга была в доме любовника. В связи с этим он решил вызвать звезду на шоу для проверки на детекторе лжи.
Звезда “Физрука” Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи

Супруга Максима Захарова отказалась от теста на полиграфе, проинформировав присутствующих о беременности. Однако психолог Сабина Пантус узнала, что девушка попросила доставить ей в гримерку три бокала шампанского, что непозволительно для того, кто находится в положении. В результате теста Андрей Крыжний признался, что имел интимную близость с новой знакомой, а та пожаловалась на грубость собственного мужа.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:02

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