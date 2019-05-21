Звезда “Физрука” Андрей Крыжний прошел проверку на детекторе лжи





Для участия в сериале “Физрук” Андрей Крыжний набрал 13 кг, но с легкостью избавился от лишнего веса благодаря тренировкам. Во время эфира Максим Захаров отметил, что его супруга часто приходит в тот же тренажерный зал и слишком часто общается с актером. В качестве доказательства он показал переписку пары, а также выразил подозрения, что супруга была в доме любовника. В связи с этим он решил вызвать звезду на шоу для проверки на детекторе лжи.Супруга Максима Захарова отказалась от теста на полиграфе, проинформировав присутствующих о беременности. Однако психолог Сабина Пантус узнала, что девушка попросила доставить ей в гримерку три бокала шампанского, что непозволительно для того, кто находится в положении. В результате теста Андрей Крыжний признался, что имел интимную близость с новой знакомой, а та пожаловалась на грубость собственного мужа.