Ученые рассказали об опасности применения средств для отращивания бороды
Современная мода вернула популярность на густую мужскую бороду, поэтому многие представители сильного пола применяют для ее отращивания специальные средства. Ученые рассказали об опасности таких препаратов для здоровья.
Специальных средств для выращивания бороды не существует, поэтому мужчины прибегают к тем, что созданы для роста волос. Из-за этого, отмечают ученые, человек может нанести серьезный ущерб своему здоровью. Опасность таких препаратов заключается в том, что они продаются без рецепта, а также в халатности самих людей. При покупке таких средств мужчины не консультируются с врачами и поэтому не знают, что такие средства могут навредить их здоровью.
В первую очередь это касается кожи лица. Активное отращивание бороды может привести к проблемам с сухостью, аллергией, шелушением, покраснением и зудом. Кроме того, коже лица будет сложно вернуться в свое привычное состояние после завершения подобного курса.
Проблемы могут возникнуть и с сердцем, а конкретно с давлением. Оно может как повышаться, так и понижаться. Такие перепады способны привести к серьезным последствиям. Именно поэтому перед покупкой препарата нужно проконсультироваться сначала с дерматологом, а затем и с другими врачами. Ученые отметили: очень важно понимать, что действие средств по отращиванию бороды имеет временный характер, и как только человек прекратит их применять – все вернется к норме, сообщает издание «ПолитРоссия».
Специальных средств для выращивания бороды не существует, поэтому мужчины прибегают к тем, что созданы для роста волос. Из-за этого, отмечают ученые, человек может нанести серьезный ущерб своему здоровью. Опасность таких препаратов заключается в том, что они продаются без рецепта, а также в халатности самих людей. При покупке таких средств мужчины не консультируются с врачами и поэтому не знают, что такие средства могут навредить их здоровью.
В первую очередь это касается кожи лица. Активное отращивание бороды может привести к проблемам с сухостью, аллергией, шелушением, покраснением и зудом. Кроме того, коже лица будет сложно вернуться в свое привычное состояние после завершения подобного курса.
Проблемы могут возникнуть и с сердцем, а конкретно с давлением. Оно может как повышаться, так и понижаться. Такие перепады способны привести к серьезным последствиям. Именно поэтому перед покупкой препарата нужно проконсультироваться сначала с дерматологом, а затем и с другими врачами. Ученые отметили: очень важно понимать, что действие средств по отращиванию бороды имеет временный характер, и как только человек прекратит их применять – все вернется к норме, сообщает издание «ПолитРоссия».
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:07