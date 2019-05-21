Постоянные мысли о сексе отрицательно влияют на психику
Регулярные размышления об интиме могут нанести вред психике человека. Исследование о сущности мыслей о сексе проводили американские ученые.
По мнению научных сотрудников Университета Миннесоты, фантазии о половом акте в приемлемых пределах вполне нормальны, но они могут обернуться патологией, если человек начинает думать только об интиме. На сегодня 7% женщин и 10% мужчин страдают от этого недуга.
Также на постоянное возбуждение влияют и гормональные перепады. В связи с этим сексологи советуют людям своевременно просить о помощи и беспокоиться за собственную психику.
По мнению научных сотрудников Университета Миннесоты, фантазии о половом акте в приемлемых пределах вполне нормальны, но они могут обернуться патологией, если человек начинает думать только об интиме. На сегодня 7% женщин и 10% мужчин страдают от этого недуга.
Также на постоянное возбуждение влияют и гормональные перепады. В связи с этим сексологи советуют людям своевременно просить о помощи и беспокоиться за собственную психику.
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:55