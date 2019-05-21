Облаченная в мини-платье Анастасия Волочкова устроила домашнюю фотосессию

Анастасия Волочкова совсем недавно вернулась домой после отдыха на Мальдивах, откуда активно публиковала фотографии. По возвращению балерина сразу устроила очередную фотосессию, в рамках которой позировала в доме и саду. На снимках артистка запечатлена в коротком светлом платье, открывающем вид на стройные ноги. Волочкова показала фолловерам букет роз, который ей вручил таинственный возлюбленный при встрече в аэропорту. Артистка запечатлена с ним на диване в собственной гостиной с котом на руках.В последующей публикации артистка показала куст сирени, сфотографировавшись на газоне под ним. Балерина отметила, что этот кустарник для нее очень символичен, поскольку она посадила его сразу после переезда в дом.