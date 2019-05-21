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Облаченная в мини-платье Анастасия Волочкова устроила домашнюю фотосессию

Балерина Анастасия Волочкова снялась в домашней фотосессии в новом платье. Соответствующие кадры звезда обнародовала на своей странице в сети Instagram, а также показала куст сирени.
Облаченная в мини-платье Анастасия Волочкова устроила домашнюю фотосессию

Анастасия Волочкова совсем недавно вернулась домой после отдыха на Мальдивах, откуда активно публиковала фотографии. По возвращению балерина сразу устроила очередную фотосессию, в рамках которой позировала в доме и саду. На снимках артистка запечатлена в коротком светлом платье, открывающем вид на стройные ноги. Волочкова показала фолловерам букет роз, который ей вручил таинственный возлюбленный при встрече в аэропорту. Артистка запечатлена с ним на диване в собственной гостиной с котом на руках.

В последующей публикации артистка показала куст сирени, сфотографировавшись на газоне под ним. Балерина отметила, что этот кустарник для нее очень символичен, поскольку она посадила его сразу после переезда в дом.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:46

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