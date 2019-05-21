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Ученые выяснили, как Солнце перехватывает воду с Марса

Добытая информация с Hubble и MAVEN помогла ученым понять, куда исчезает вода из марсианской атмосферы, и каким образом в ее пропаже замешано Солнце. Работали в этом направлении эксперты из РФ и Германии.
Ученые выяснили, как Солнце перехватывает воду с Марса

По словам представителей московского Физтеха, Светило функционирует как насос, помогающий жидкости преодолеть высоту в 60 километров над поверхностью Красной планеты. Во время пылевой бури объем влаги и скорость потоков воздуха больше, в связи с чем он может поднимать воду еще выше.

Ученые разработали модель климата Красной планеты, приняв во внимание воздействие Солнца и пыли на круговорот жидкости в атмосфере. Новая модель отлично согласуется с наблюдениями. Теперь эксперты ожидают сведений с приборов на спутнике «ЭкзоМарс», который изучает атмосферу Марса несколько месяцев.

Ту же задачу выполняет и аппарат MAVEN. Его датчики зафиксировали немалое количество водорода и иных водяных следов в верхних слоях атмосферы Марса и заметили неожиданные изменения в их концентрации при приближении зимы и лета.

Водная прослойка планеты очень разрежена, и жидкость в ней существует лишь в виде маленьких кристаллов льда. Они слишком малы, дабы марсианские потоки воздуха могли поднять их в высоту 60 километров, где устройства MAVEN зарегистрировали водород в большом количестве.

Максимальный объем воды в атмосфере Марса возникал при летнем солнцестоянии и при бурях. Этот феномен связан с особенностью Марса, напоминающую приливы и отливы на Земле. Они появляются благодаря гравитации луны, схожий процесс имеется и на Марсе, но руководит им не спутник Красной планеты, а Солнце. Чем ближе Марс к светилу, тем мощнее оно влияет на атмосферу объекта, «забирая» его воду.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:26

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