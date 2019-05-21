Депутат Верховной Рады подсчитал потери Украины от разрыва связей с Россией
Вадим Новинский, депутат Верховной Рады, поделился собственной оценкой потерь Украины из-за ухудшений отношений с Россией. Парламентарий считает, что Киев по причине разрыва связей с Москвой за последние 5 лет недополучил около 80 млрд долларов.
Наибольший ущерб из-за ухудшения отношений между Россией и Украиной понесли конкретные отрасли экономики последней, отмечает Вадим Новинский. Депутат Верховной Рады выделил металлургию, машиностроение, химическую промышленность и сельское хозяйство. Именно эти отрасли экономики, по мнению парламентария, больше всего пострадали из-за разрыва Киева с Москвой.
Металлургия всегда была одной из основ экономики Украины, именно данная отрасль приносила большую часть экспортной выручки. Около 75% из нее шло в Россию и другие страны СНГ. В 2013 году Украина поставила в РФ подобной продукции на 3 млрд долларов, сейчас эти цифры значительно меньше. Похожая ситуация сложилась и с машиностроением. С 2013 года производство самолетов упало в 6 раз, локомотивов – в 13 раз, а наземного транспорта – в 5 раз.
Химическая промышленность Украины за последние несколько лет тоже значительно сократилась, ее показатели снизились в 2,5 раза. Главной причиной такой ситуации является высокая цена на газ, ведь Киев покупает его в Европе, хотя на самом деле это то же самое российское топливо, только поставленное по реверсу, сообщает издание «Слово и Дело».
Наибольший ущерб из-за ухудшения отношений между Россией и Украиной понесли конкретные отрасли экономики последней, отмечает Вадим Новинский. Депутат Верховной Рады выделил металлургию, машиностроение, химическую промышленность и сельское хозяйство. Именно эти отрасли экономики, по мнению парламентария, больше всего пострадали из-за разрыва Киева с Москвой.
Металлургия всегда была одной из основ экономики Украины, именно данная отрасль приносила большую часть экспортной выручки. Около 75% из нее шло в Россию и другие страны СНГ. В 2013 году Украина поставила в РФ подобной продукции на 3 млрд долларов, сейчас эти цифры значительно меньше. Похожая ситуация сложилась и с машиностроением. С 2013 года производство самолетов упало в 6 раз, локомотивов – в 13 раз, а наземного транспорта – в 5 раз.
Химическая промышленность Украины за последние несколько лет тоже значительно сократилась, ее показатели снизились в 2,5 раза. Главной причиной такой ситуации является высокая цена на газ, ведь Киев покупает его в Европе, хотя на самом деле это то же самое российское топливо, только поставленное по реверсу, сообщает издание «Слово и Дело».
Экономика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 18:40