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Истребители F-22 сопровождали Ту-95МС возле американского побережья

Четыре ракетоносца Ту-95МС облетели акватории Охотского, Берингова и Чукотского моря, а также побережье Аляски. В отдельных районах их сопровождали самолеты F-22.
Истребители F-22 сопровождали Ту-95МС возле американского побережья

Отечественные бомбардировщики совершили перелет длиной в 12 часов и пролетели возле американских берегов. Самолеты оказались в нескольких сотнях километров от границ Аляски, а вылетевшие на сопровождение и перехват F-22 сумели опознать Ту-95М только с дальней дистанции.

Российские самолеты оснащены крылатыми боеголовками, умеющими поражать цели на расстоянии больше 5500 километров. По мнению экспертов Avia.ru, появившиеся в небе при приближении бомбардировщиков F-22 продемонстрировали неспособность противостоять оппонентам, а отечественные машины могут нанести ядерный удар по западному берегу США, находясь в своем воздушном пространстве.

В Минобороны РФ заявили о выполнении Ту-95МС полетов над нейтральными водами на регулярной основе. Данные мероприятия осуществляются по международным нормам без нарушения границ иных стран.



 
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Политика
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:13

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