Истребители F-22 сопровождали Ту-95МС возле американского побережья





Отечественные бомбардировщики совершили перелет длиной в 12 часов и пролетели возле американских берегов. Самолеты оказались в нескольких сотнях километров от границ Аляски, а вылетевшие на сопровождение и перехват F-22 сумели опознать Ту-95М только с дальней дистанции.Российские самолеты оснащены крылатыми боеголовками, умеющими поражать цели на расстоянии больше 5500 километров. По мнению экспертов Avia.ru, появившиеся в небе при приближении бомбардировщиков F-22 продемонстрировали неспособность противостоять оппонентам, а отечественные машины могут нанести ядерный удар по западному берегу США, находясь в своем воздушном пространстве.В Минобороны РФ заявили о выполнении Ту-95МС полетов над нейтральными водами на регулярной основе. Данные мероприятия осуществляются по международным нормам без нарушения границ иных стран.