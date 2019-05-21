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Софи Тернер едва не рассталась с Джо Джонасом перед свадьбой

Американская актриса Софи Тернер призналась, что незадолго до свадьбы они с певцом Джо Джонасом расстались. Однако спустя сутки влюбленные встретились и наладили отношения.
Софи Тернер едва не рассталась с Джо Джонасом перед свадьбой

В интервью Sunday Times Софи Тернер призналась, что критический момент в отношениях с Джо Джонасом наступил незадолго до свадьбы. Ссора привела к расставанию, что сейчас актриса называет худшим днем в их жизни. Спустя 24 часа они встретились и просто забыли об инциденте, а свадьба состоялась 1 мая 2019 года. Как известно, звезды встретились в 2016 году, когда Тернер испытывала психологические проблемы. Тогда певец поставил будущей жене ультиматум, отметив, что не сможет быть с ней, если она не полюбит себя. Сейчас артистка считает, что таким образом Джонас спас ей жизнь.

О помолвке пара объявила в октябре 2017 года, а свадьба была запланирована на лето. Однако после серьезной ссоры и кратковременного расставания артисты решили пожениться в часовне Лас-Вегаса.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 18:21

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