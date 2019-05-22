АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Найдены районы мозга, связывающие депрессию и боль
EUR 71.97 USD 64.54
Курс валют на 22.05.2019

Ученые из США нашли следы атомного взрыва возле Хиросимы

Американские исследователи обнаружили следы ядерного взрыва в окрестностях Хиросимы. Они выявили миниатюрные фрагменты стекла со следами обломков разрушенных зданий и пыли.
Ученые из США нашли следы атомного взрыва возле Хиросимы

Миллиметровые стеклянные сферы нашли на пляже Мотоуджина, который находится в нескольких километрах от печально известного города Японии. Собрав больше 10 000 образцов, эксперты отправили их на дальнейшее изучение в Университет Калифорнии.

В результате исследования ученые обнаружили кристаллы, способные формироваться при температуре до 2000 градусов. Находка составляет 2,5% всего песка в диаметре 11 километров от взрыва. Его массу эксперты оценили в 3000 тонны. Частицы могли появиться после атомного взрыва, потому как анализ почвы проводили уже спустя время.

Бомбардировка Хиросимы произошла 6 августа 1945 года согласно ультиматуму Потсдамской декларации и нежеланием Токио выполнить его пункты. Около восьми утра американцы сбросили атомную бомбу, которая взорвалась в 600 метрах над поверхностью. В результате погибли 70 000 человек, еще 60 тысяч скончались от ранений и лучевого заболевания.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:49

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
HTC готов к выходу новый смартфон
Алена Савкина в шутку заявила, что до
Найдены районы мозга, связывающие
Ученые: Возраст родителей связан с
Рак надпочечника чаще возникает у
Валерий Блюменкранц и Ирина Пингвинова
Александр Белоногов удивил поклонников
Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова
Ученые из США нашли следы атомного
Полина Гагарина призналась, что тяжело
Джордж Мартин работает над японской
Виктория Лопырева показала фанатам
Онколог: В России за последние десять
Селин Дион и Джеймс Корден повторили
Ученые: Стволовые клетки из плаценты
Кейт Миддлтон побывала на Цветочном шоу
УАЗ «Хантер» сделали полноценным
Ученые: Сильная усталость после еды
Врачи заявили об опасности сочетаемости
В РФ начали продавать смартфон Alcatel
После окончания “Игры престолов” Мэйси
Новый Renault Megane RS Trophy-R побил
Садальский раскритиковал Сябитову после
Эксперт: Частое посещение солярия
Светлана Лобода продемонстрировала
Ученые несколько дней не могут найти
Анна Михалкова поздравила младшего сына
Медики рассказали о пользе спаржи для
«Евровидение» ответило на критику в
Ученые: Макаки умеют анализировать
Просмотреть все новости