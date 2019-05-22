Ученые из США нашли следы атомного взрыва возле Хиросимы





Миллиметровые стеклянные сферы нашли на пляже Мотоуджина, который находится в нескольких километрах от печально известного города Японии. Собрав больше 10 000 образцов, эксперты отправили их на дальнейшее изучение в Университет Калифорнии.В результате исследования ученые обнаружили кристаллы, способные формироваться при температуре до 2000 градусов. Находка составляет 2,5% всего песка в диаметре 11 километров от взрыва. Его массу эксперты оценили в 3000 тонны. Частицы могли появиться после атомного взрыва, потому как анализ почвы проводили уже спустя время.Бомбардировка Хиросимы произошла 6 августа 1945 года согласно ультиматуму Потсдамской декларации и нежеланием Токио выполнить его пункты. Около восьми утра американцы сбросили атомную бомбу, которая взорвалась в 600 метрах над поверхностью. В результате погибли 70 000 человек, еще 60 тысяч скончались от ранений и лучевого заболевания.