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Полина Гагарина призналась, что тяжело пережила окончание работы с Константином Меладзе

Певица Полина Гагарина рассказала об окончании работы с Константином Меладзе. Артистка отметила, что композитор отказался продлевать контракт с ней, что она тяжело переживала.
Полина Гагарина призналась, что тяжело пережила окончание работы с Константином Меладзе

Хиты, написанные Константином Меладзе, помогли Полине Гагариной обрести известность. Певица отметила, что добиться признания публики ей удалось после кардинальной смены имиджа, но основную роль в этом сыграл правильный хит. Гагарина считает песню “Спектакль окончен” удачной для нее, поскольку она позволила показать публике взрослый образ. На тот момент продюсером артистки был Константин Меладзе, но несмотря на успех звезды, их сотрудничество прекратилось еще до участия в “Евровидении”. Певица рассказала, что теперь сама контролирует свою деятельность после расставания с Меладзе.

Гагарина подчеркнула, что восхищается им как композитором и благодарит за песни, но он сам оборвал сотрудничество. В эфире YouTube-шоу Ирины Шихман “А поговорить?” певица призналась, что после этого она отправилась с супругом в Таиланд в расстроенных чувствах, а затем последовало приглашение для участия в “Евровидении”. Последней песней Гагариной, аранжировку к которой написал Меладзе, стала “Кукушка” Виктора Цоя.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 06:07

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