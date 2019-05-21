Volkswagen назвал имя нового кроссовера для рынка РФ





Недавно немецкий автопроизводитель провел презентацию в Аргентине, где рассказал о некоторых своих планах. Volkswagen Tharu построен на базе Skoda Karoq, его продают в разных регионах мира под отличными названиями. В Северной и Южной Америке он известен как Volkswagen Tarek, а в Индии и Китае – как Tharu. В России новинку начнут собирать в 2020 году, точная дата будет оглашена позже. Производство разместят в Нижнем Новгороде на базе «Группы ГАЗ».Российская версия кроссовера Volkswagen Tharu может значительно отличаться от своих собратьев, выходящих в Китае. Изменения коснутся габаритов, а также оформления экстерьера и интерьера. Китайская версия на 33 мм короче, на 2 мм шире и на 41 мм ниже Tiguan. Автомобиль создан на базе MQB, используемой в Skoda Karoq. Моторная гамма включает в себя два турбированных двигателя: 1,4-литровый, способный генерировать 150 «лошадок», и 2,0-литровый, выдающий 186 л.с. Покупателям предложат безальтернативную 6-ступенчатую трансмиссию и передний привод.Кроссовер Volkswagen Tharu имеет современное оформление салона, стеклянную крышу с люком и легкосплавные 18-дюймовые диски. В Китае модель предлагается по цене от 1 млн 560 тысяч до 2 млн 160 тысяч рублей по текущему курсу валют.