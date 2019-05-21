АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые используют гигантский телескоп на дне Средиземного моря для изучения лучей из космоса
EUR 71.96 USD 64.49
Курс валют на 21.05.2019

Volkswagen назвал имя нового кроссовера для рынка РФ

Компания Volkswagen провела презентацию и назвала имя нового кроссовера для рынка РФ. Он получил название Tharu и будет практически полностью напоминать одноименный автомобиль, продаваемый в Китае.
Volkswagen назвал имя нового кроссовера для рынка РФ

Недавно немецкий автопроизводитель провел презентацию в Аргентине, где рассказал о некоторых своих планах. Volkswagen Tharu построен на базе Skoda Karoq, его продают в разных регионах мира под отличными названиями. В Северной и Южной Америке он известен как Volkswagen Tarek, а в Индии и Китае – как Tharu. В России новинку начнут собирать в 2020 году, точная дата будет оглашена позже. Производство разместят в Нижнем Новгороде на базе «Группы ГАЗ».

Российская версия кроссовера Volkswagen Tharu может значительно отличаться от своих собратьев, выходящих в Китае. Изменения коснутся габаритов, а также оформления экстерьера и интерьера. Китайская версия на 33 мм короче, на 2 мм шире и на 41 мм ниже Tiguan. Автомобиль создан на базе MQB, используемой в Skoda Karoq. Моторная гамма включает в себя два турбированных двигателя: 1,4-литровый, способный генерировать 150 «лошадок», и 2,0-литровый, выдающий 186 л.с. Покупателям предложат безальтернативную 6-ступенчатую трансмиссию и передний привод.

Кроссовер Volkswagen Tharu имеет современное оформление салона, стеклянную крышу с люком и легкосплавные 18-дюймовые диски. В Китае модель предлагается по цене от 1 млн 560 тысяч до 2 млн 160 тысяч рублей по текущему курсу валют.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:40

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Иван Шабанов тяжело переживал смерть
Ведущий Карен Кочарян попал в больницу
В Сети предложили назвать в честь Юлии
Volkswagen назвал имя нового кроссовера
Звезда «Дома-2» Настя Лисова
Голая Наталья Штурм показала фанатам,
Майя Донцова готова съехать от Алексея
Главный онколог РФ назвал вызывающие
Эль Фаннинг упала в обморок на
Беременная Катя Колисниченко три раза
Google помог создать механизм ИИ,
Таролог: Сын Меган Маркл и принца Гарри
Антон Шоки хочет строить отношения с
Супругу Гогена Солнцева подозревают в
Информация о 49 млн Instagram-аккаунтов
Ученые используют гигантский телескоп
Тата Блюменкранц замечена в компании
В эфире «Дома-2» показали свисающий
Журналист из Чехии назвал причину
Рэпер Баста выпустит фирменные
Маргарита Ларченко ответила Ксении
Audi выпустила гибридный кроссовер Q5
Роман Капаклы признался, что боится
Яна Поплавская испытывает страх за
Ученые: Вороны способны «заражать» друг
«Обязательно вернусь»: Мария Миронова
Компания Mozilla представила новый
Валерий Блюменкранц вновь «увел»
Американцы построили четвероногого
Лера Кудрявцева поблагодарила за
Просмотреть все новости