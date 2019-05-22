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Александр Белоногов удивил поклонников постаревшим видом

Шоумен Александр Белоногов, известный как диджей “Радио Рокс” и “Хит FM”, сильно постарел, что заметили поклонники. Накануне 55-летний артист появился на премьере фильма “Люди Икс: Темный феникс”.
Александр Белоногов удивил поклонников постаревшим видом

Настоящая слава пришла к Александру Белоногову на проекте “News Блок” на канале MTV Россия. В начале 2000-х годов поклонники артиста замечали, что он будто неподвластен старению, но сейчас все изменилось. Накануне состоялась премьера фильма “Люди Икс: Темный феникс”, которую вел Белоногов. Во время мероприятия он общался с голливудскими знаменитостями, которые прибыли в Москву на презентацию кинокартины.

На своей странице в сети Instagram артист опубликовал несколько фотографий с мероприятия, которые прокомментировали поклонники. Многие фолловеры артиста отметили, что Александр Белоногов остается привлекательным ведущим, но возрастные изменения уже видны.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:16

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