Главный онколог РФ назвал вызывающие рак продукты





Главный онколог РФ отмечает: насчет многих продуктов у медиков уже давно нет никаких споров в разрезе провоцирования рака. В первую очередь к ним относится жирная пища, особенно покупная. В ней используется большое количество масла и вредных пищевых добавок, все это крайне негативно влияет на здоровье человека. В наибольшей степени это касается разного фаст-фуда, который врач не советует есть никому.Красное мясо в большом количестве также является канцерогенным продуктом, отмечает главный онколог России. Малые объемы такого продукта в рационе должны присутствовать, но чаще нужно отдавать предпочтение птице. Алкоголь тоже провоцирует развитие рака, поэтому его употребление нужно либо свести к минимуму, либо полностью от него отказаться. На развитие онкологии влияет и малоподвижный образ жизни, также в группе риска находятся люди, имеющие проблемы с лишним весом.Отдельно Андрей Каприн остановился на курении и развитии рака легких. По словам врача, сигареты способны повысить риск появления подобной онкологии от 30 до 50 раз. При этом курение может вызывать не только рак легких, но и остальных органов. Многое зависит от общего здоровья организма, потому что онкология очень часто бьет в самую уязвимую точку.