Виктория Лопырева показала фанатам «супер-обаятельного» доктора, принимавшего у нее роды

Кадр с медицинским специалистом появился в личном аккаунте ведущей в Instagram. По словам Лопыревой, врач имеет специфический характер, однако женщины очень быстро привыкают к его сарказму. Новоиспеченная мама в восторге от медика, несмотря на его постоянные разговоры о кубке Super Bowl, искусстве и политике. Звезда привела пример, когда акушер помог родить ребенка женщине-инвалиду. После этого случая Лопырева стала еще больше уважать специалиста.Она отметила, что доктор Сильверс делает все возможное, чтобы появление малыша на свет было правильным и максимально комфортным, для него не важно, перед ним дочь американского президента или обычный пациент, попавший по скорой в клинику.