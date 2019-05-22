Виктория Лопырева показала фанатам «супер-обаятельного» доктора, принимавшего у нее роды
Знаменитая российская телезвезда и модель Виктория Лопырева показала фанатам совместный снимок с доктором, принимавшим у нее роды. Артистка назвала медика «супер-обаятельным» и с отличным чувством юмора врачом, который старается сделать так, чтобы роды прошли «максимально комфортно».
Кадр с медицинским специалистом появился в личном аккаунте ведущей в Instagram. По словам Лопыревой, врач имеет специфический характер, однако женщины очень быстро привыкают к его сарказму. Новоиспеченная мама в восторге от медика, несмотря на его постоянные разговоры о кубке Super Bowl, искусстве и политике. Звезда привела пример, когда акушер помог родить ребенка женщине-инвалиду. После этого случая Лопырева стала еще больше уважать специалиста.
Она отметила, что доктор Сильверс делает все возможное, чтобы появление малыша на свет было правильным и максимально комфортным, для него не важно, перед ним дочь американского президента или обычный пациент, попавший по скорой в клинику.
Кадр с медицинским специалистом появился в личном аккаунте ведущей в Instagram. По словам Лопыревой, врач имеет специфический характер, однако женщины очень быстро привыкают к его сарказму. Новоиспеченная мама в восторге от медика, несмотря на его постоянные разговоры о кубке Super Bowl, искусстве и политике. Звезда привела пример, когда акушер помог родить ребенка женщине-инвалиду. После этого случая Лопырева стала еще больше уважать специалиста.
Она отметила, что доктор Сильверс делает все возможное, чтобы появление малыша на свет было правильным и максимально комфортным, для него не важно, перед ним дочь американского президента или обычный пациент, попавший по скорой в клинику.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 03:40