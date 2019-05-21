Иван Шабанов тяжело переживал смерть отца во время участия в шоу “Последний герой”
Шаман Иван Шабанов рассказал, что его отец скончался от болезни Паркинсона, когда его известный сын принимал участие в шоу “Последний герой”. При этом артист получил благословение от родителя на участие в телешоу, где экстрасенсы выступали против актеров, и исполнил обещание.
Иван Шабанов прошел до финала телепроекта, отметив, что это было серьезным для него испытанием. Наиболее болезненным для парапсихолога стало известие о смерти отца, который долгое время страдал от серьезных проблем со здоровьем. Шаман вспоминает, что его критиковали из-за того, что он не смог приехать на похороны. При этом Шабанов выразил благодарность участникам, которые мотивировали его в трудную минуту. Он отметил, что чувствовал поддержку не от соплеменников, а от Ильи Глинникова, Анфисы Черных, а также Ирины Безруковой и Артема Сучкова.
За время участия в шоу Шабанов похудел на 16 кг, но непростые отношения с участниками он назвал куда более напряженным испытанием, чем голод. При победе основную часть средств артист планирует пожертвовать приюту, помогающему животным.
Иван Шабанов прошел до финала телепроекта, отметив, что это было серьезным для него испытанием. Наиболее болезненным для парапсихолога стало известие о смерти отца, который долгое время страдал от серьезных проблем со здоровьем. Шаман вспоминает, что его критиковали из-за того, что он не смог приехать на похороны. При этом Шабанов выразил благодарность участникам, которые мотивировали его в трудную минуту. Он отметил, что чувствовал поддержку не от соплеменников, а от Ильи Глинникова, Анфисы Черных, а также Ирины Безруковой и Артема Сучкова.
За время участия в шоу Шабанов похудел на 16 кг, но непростые отношения с участниками он назвал куда более напряженным испытанием, чем голод. При победе основную часть средств артист планирует пожертвовать приюту, помогающему животным.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:58