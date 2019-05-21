Иван Шабанов тяжело переживал смерть отца во время участия в шоу “Последний герой”





Иван Шабанов прошел до финала телепроекта, отметив, что это было серьезным для него испытанием. Наиболее болезненным для парапсихолога стало известие о смерти отца, который долгое время страдал от серьезных проблем со здоровьем. Шаман вспоминает, что его критиковали из-за того, что он не смог приехать на похороны. При этом Шабанов выразил благодарность участникам, которые мотивировали его в трудную минуту. Он отметил, что чувствовал поддержку не от соплеменников, а от Ильи Глинникова, Анфисы Черных, а также Ирины Безруковой и Артема Сучкова.За время участия в шоу Шабанов похудел на 16 кг, но непростые отношения с участниками он назвал куда более напряженным испытанием, чем голод. При победе основную часть средств артист планирует пожертвовать приюту, помогающему животным.