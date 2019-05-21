Ведущий Карен Кочарян попал в больницу после избиения в Москве





Ведущий передачи исследует вероятные измены одного из супругов с дальнейшим их обнародованием. Печальный инцидент с журналистом произошел после одного такого расследования.Когда он беседовал с женщиной, обратившейся в программу, из дома выбежал ее супруг, которого обвинили в измене в программе. Прихватив монтировку, он потребовал Кочаряна отдать ему записи скрытых камер. Заметив, что рядом с ведущим нет камер и оператора, тот набросился на ведущего и ударил его монтировкой. В результате у Кочаряна сломалась лучевая кость. Его отвезли в больницу, но полученные повреждения не угрожают жизни ведущего. Он пообещал продолжать раскрывать измены людей, но в ближайших выпусках будет появляться с гипсом.Остается неизвестным, когда скандальный выпуск появится в эфире. Не исключается, что авторы проекта также покажут и атаку на Кочаряна. Его фанаты советуют знаменитости быть более осторожным и позаботиться о здоровье.