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Ведущий Карен Кочарян попал в больницу после избиения в Москве

Ведущий передачи «Опасные связи» Карен Кочарян оказался в клинике после избиения на одной из улиц Москвы. Об этом рассказали представители телеканала «Че!», где трудится пострадавший.
Ведущий Карен Кочарян попал в больницу после избиения в Москве

Ведущий передачи исследует вероятные измены одного из супругов с дальнейшим их обнародованием. Печальный инцидент с журналистом произошел после одного такого расследования.

Когда он беседовал с женщиной, обратившейся в программу, из дома выбежал ее супруг, которого обвинили в измене в программе. Прихватив монтировку, он потребовал Кочаряна отдать ему записи скрытых камер. Заметив, что рядом с ведущим нет камер и оператора, тот набросился на ведущего и ударил его монтировкой. В результате у Кочаряна сломалась лучевая кость. Его отвезли в больницу, но полученные повреждения не угрожают жизни ведущего. Он пообещал продолжать раскрывать измены людей, но в ближайших выпусках будет появляться с гипсом.

Остается неизвестным, когда скандальный выпуск появится в эфире. Не исключается, что авторы проекта также покажут и атаку на Кочаряна. Его фанаты советуют знаменитости быть более осторожным и позаботиться о здоровье.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:51

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