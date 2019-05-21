Звезда «Дома-2» Настя Лисова призналась, что только ЗОЖ помог ей похудеть и избавиться от целлюлита

«Пока реально не перешла на ЗОЖ, ситуация не изменилась», - написала звезда «Дома-2».

Ни для кого не является секретом, что больше года назад Анастасия впервые познала радость материнства. У длинноволосой красавицы родилась дочь, которую они с мужем решили назвать Мирославой.После родов Лисова довольно активно принялась приводить свой внешний вид в порядок. Девушка полностью перешла на здоровое питание и начала ежедневно заниматься спортом. Несколько месяцев назад Настя в компании своего семейства улетела в Таиланд, где продемонстрировала фанатам идеальные формы.Сейчас Лисова вновь отправилась в отпуск, а если быть точнее в медовый месяц, которого, как оказалось, в Таиланде из-за маленькой дочери у нее так и не было с мужем.Буквально час назад Настя опубликовала у себя на страничке в Instagram новый коллаж, под которым сообщила подписчикам, что только здоровый образ жизни помог ей избавиться от лишнего веса и целлюлита.По словам молодой мамочки, она знает как никто другой, как это сложно переходить на здоровый образ жизни, ведь первое время ее постоянно одолевала слабость. Впрочем, сейчас Анастасия полностью довольна результатом и своей фигурой.