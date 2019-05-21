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Звезда «Дома-2» Настя Лисова призналась, что только ЗОЖ помог ей похудеть и избавиться от целлюлита

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Лисова призналась поклонникам, что только благодаря ЗОЖ (здоровому образу жизни) смогла избавиться от лишних килограмм и целлюлита. По словам телезнаменитости, после родов она выглядела еще хуже, чем на фотографии 2-летней давности.

Звезда «Дома-2» Настя Лисова призналась, что только ЗОЖ помог ей похудеть и избавиться от целлюлита

Ни для кого не является секретом, что больше года назад Анастасия впервые познала радость материнства. У длинноволосой красавицы родилась дочь, которую они с мужем решили назвать Мирославой.

После родов Лисова довольно активно принялась приводить свой внешний вид в порядок. Девушка полностью перешла на здоровое питание и начала ежедневно заниматься спортом. Несколько месяцев назад Настя в компании своего семейства улетела в Таиланд, где продемонстрировала фанатам идеальные формы.

Сейчас Лисова вновь отправилась в отпуск, а если быть точнее в медовый месяц, которого, как оказалось, в Таиланде из-за маленькой дочери у нее так и не было с мужем.

Звезда «Дома-2» Настя Лисова призналась, что только ЗОЖ помог ей похудеть и избавиться от целлюлита

Буквально час назад Настя опубликовала у себя на страничке в Instagram новый коллаж, под которым сообщила подписчикам, что только здоровый образ жизни помог ей избавиться от лишнего веса и целлюлита.

«Пока реально не перешла на ЗОЖ, ситуация не изменилась», - написала звезда «Дома-2».

По словам молодой мамочки, она знает как никто другой, как это сложно переходить на здоровый образ жизни, ведь первое время ее постоянно одолевала слабость. Впрочем, сейчас Анастасия полностью довольна результатом и своей фигурой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:33

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