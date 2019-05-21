Антон Шоки хочет строить отношения с бывшей возлюбленной из США





Недавно Антон Шоки решил признаться в том, что не испытывает чувств к Виктории Комиссаровой и уж точно не готов продолжать с ней отношения ни на проекте, ни за его пределами. Оказалось, что молодой человек хочет строить любовь с бывшей возлюбленной из США, с которой познакомился совершенно случайно на одном из пляжей Калифорнии.Со слов Шоки, он просто увидел её и понял, что обязан познакомиться. В эту же ночь после знакомства молодые люди переспали прямо на том пляже, где и встретились. Теперь участник «Дома-2» никак не может забыть понравившуюся ему девушку и хотел бы строить с ней отношения, пусть даже и под камерами.