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Антон Шоки хочет строить отношения с бывшей возлюбленной из США

Участник телестройки «Дом-2» Антон Шоки признался, что хочет строить любовь с бывшей возлюбленной из США. Кроме того, со слов молодого человека, с ней он переспал в первую же ночь после знакомства.

Антон Шоки хочет строить отношения с бывшей возлюбленной из США


Недавно Антон Шоки решил признаться в том, что не испытывает чувств к Виктории Комиссаровой и уж точно не готов продолжать с ней отношения ни на проекте, ни за его пределами. Оказалось, что молодой человек хочет строить любовь с бывшей возлюбленной из США, с которой познакомился совершенно случайно на одном из пляжей Калифорнии.

Антон Шоки хочет строить отношения с бывшей возлюбленной из США


Со слов Шоки, он просто увидел её и понял, что обязан познакомиться. В эту же ночь после знакомства молодые люди переспали прямо на том пляже, где и встретились. Теперь участник «Дома-2» никак не может забыть понравившуюся ему девушку и хотел бы строить с ней отношения, пусть даже и под камерами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:43

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