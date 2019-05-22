Онколог: В России за последние десять лет зафиксирован рост заболеваемости раком
За последнее десятилетие в России наблюдается рост заболеваемости раком. Однако показатели смертности от онкологии, как отмечают специалисты, остаются на прежнем уровне.
Об этом рассказал Андрей Каприн, ведущий внештатный онколог Минздрава РФ, возглавляющий Национальный медицинский исследовательский центр радиологии, на пресс-конференции. Эксперт считает заболеваемость одним из важных факторов, требующим должной оценки. Это демографический показатель, который невозможно регулировать, он связан со старением населения. В Европе имеет место тенденция к росту заболеваемости раком. Согласно исследованию ВОЗ, к 2030 году ее уровень увеличится да 18-20%. В России за последнее десятилетие прирост составил 23,7%. По мнению Каприна, специалисты должны приложить все усилия для снижения смертности от рака до 185 случаев на 100 000 человек. Владимир Путин озвучил эту задачу в послании Федеральному собранию, поручив решить ее до 2024 года. На данное время в РФ показатель выше почти в три раза.
Прирост смертности от онкологических недугов зафиксирован в 17 регионах, а убыль наблюдается в 63 регионах России, еще в пяти субъектах динамика отсутствует. Это указывает на положительную тенденцию по государству в целом.
Об этом рассказал Андрей Каприн, ведущий внештатный онколог Минздрава РФ, возглавляющий Национальный медицинский исследовательский центр радиологии, на пресс-конференции. Эксперт считает заболеваемость одним из важных факторов, требующим должной оценки. Это демографический показатель, который невозможно регулировать, он связан со старением населения. В Европе имеет место тенденция к росту заболеваемости раком. Согласно исследованию ВОЗ, к 2030 году ее уровень увеличится да 18-20%. В России за последнее десятилетие прирост составил 23,7%. По мнению Каприна, специалисты должны приложить все усилия для снижения смертности от рака до 185 случаев на 100 000 человек. Владимир Путин озвучил эту задачу в послании Федеральному собранию, поручив решить ее до 2024 года. На данное время в РФ показатель выше почти в три раза.
Прирост смертности от онкологических недугов зафиксирован в 17 регионах, а убыль наблюдается в 63 регионах России, еще в пяти субъектах динамика отсутствует. Это указывает на положительную тенденцию по государству в целом.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:28