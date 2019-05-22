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Онколог: В России за последние десять лет зафиксирован рост заболеваемости раком

За последнее десятилетие в России наблюдается рост заболеваемости раком. Однако показатели смертности от онкологии, как отмечают специалисты, остаются на прежнем уровне.
Онколог: В России за последние десять лет зафиксирован рост заболеваемости раком

Об этом рассказал Андрей Каприн, ведущий внештатный онколог Минздрава РФ, возглавляющий Национальный медицинский исследовательский центр радиологии, на пресс-конференции. Эксперт считает заболеваемость одним из важных факторов, требующим должной оценки. Это демографический показатель, который невозможно регулировать, он связан со старением населения. В Европе имеет место тенденция к росту заболеваемости раком. Согласно исследованию ВОЗ, к 2030 году ее уровень увеличится да 18-20%. В России за последнее десятилетие прирост составил 23,7%. По мнению Каприна, специалисты должны приложить все усилия для снижения смертности от рака до 185 случаев на 100 000 человек. Владимир Путин озвучил эту задачу в послании Федеральному собранию, поручив решить ее до 2024 года. На данное время в РФ показатель выше почти в три раза.

Прирост смертности от онкологических недугов зафиксирован в 17 регионах, а убыль наблюдается в 63 регионах России, еще в пяти субъектах динамика отсутствует. Это указывает на положительную тенденцию по государству в целом.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 02:28

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