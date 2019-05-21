Ученые используют гигантский телескоп на дне Средиземного моря для изучения лучей из космоса
Австралийские ученые используют гигантский телескоп на дне Средиземного моря для изучения лучей из космоса. Этот проект поможет ответить на некоторые основные вопросы, связанные с физикой элементарных частиц и природой создания Вселенной.
Исследователи из Университета Кертина работают над международным проектом, который использует подводный нейтринный телескоп на дне Средиземного моря, чтобы объяснить некоторые из самых таинственных событий во Вселенной. Расположенный в двух местах на глубине до 3500 м телескоп KM3NeT сможет использовать больше кубического километра воды и будет состоять из сотен вертикальных линий обнаружения, привязанных к морскому дну и удерживаемых на месте буями. Для окружения приборов необходим огромный объем воды, поскольку работа основывается на взаимодействии нейтрино.
Ученые отмечают, что нейтрино генерирует свет при попадании в воду, что способен обнаружить телескоп KM3NeT. В темноте глубокого океана датчики регистрируют слабые вспышки специального света, который сигнализирует о взаимодействии нейтрино с морской водой.
Исследователи из Университета Кертина работают над международным проектом, который использует подводный нейтринный телескоп на дне Средиземного моря, чтобы объяснить некоторые из самых таинственных событий во Вселенной. Расположенный в двух местах на глубине до 3500 м телескоп KM3NeT сможет использовать больше кубического километра воды и будет состоять из сотен вертикальных линий обнаружения, привязанных к морскому дну и удерживаемых на месте буями. Для окружения приборов необходим огромный объем воды, поскольку работа основывается на взаимодействии нейтрино.
Ученые отмечают, что нейтрино генерирует свет при попадании в воду, что способен обнаружить телескоп KM3NeT. В темноте глубокого океана датчики регистрируют слабые вспышки специального света, который сигнализирует о взаимодействии нейтрино с морской водой.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:30