Ученые: Стволовые клетки из плаценты способны восстановить сердце после инфаркта





Ученые отмечают: обычно плаценту просто утилизируют, но это является серьезной ошибкой, так как она содержит большое количество стволовых клеток. Они принимают активное участие в эмбриональном развитии, но специалисты не предполагали, что у них есть и другие свойства. Стволовые клетки Cdx2 способны регенерировать не только плаценту человека, но и его другие органы, включая сердце.Ученые провели эксперименты на трех группах мышей-самцов, их разделили на три группы. Первая получила лечение стволовыми клетками, добытыми из плаценты беременных грызунов данного вида, вторая – те же самые препараты, только без Cdx2, а третья – обычный физраствор. Ученые сделали МРТ каждой мыши сразу после инфаркта и спустя три месяца. Результаты поразили даже специалистов.Мыши из первой группы показали существенную регенерацию отдельных клеток сердца и даже частей его мышечной ткани. Больше всего ученых удивило образование новых кровеносных сосудов. У второй и третьей группы грызунов никаких подобных изменений не было. Уже сейчас команда специалистов получила стволовые клетки Cdx2 из человеческой плаценты и приступила к разработке терапии на их основании.