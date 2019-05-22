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Ученые: Стволовые клетки из плаценты способны восстановить сердце после инфаркта

Американские ученые провели эксперименты на мышах и установили, что стволовые клетки из плаценты способны восстанавливать сердце после полученных повреждений. Их исследование касалось грызунов, недавно переживших инфаркт.
Ученые: Стволовые клетки из плаценты способны восстановить сердце после инфаркта

Ученые отмечают: обычно плаценту просто утилизируют, но это является серьезной ошибкой, так как она содержит большое количество стволовых клеток. Они принимают активное участие в эмбриональном развитии, но специалисты не предполагали, что у них есть и другие свойства. Стволовые клетки Cdx2 способны регенерировать не только плаценту человека, но и его другие органы, включая сердце.

Ученые провели эксперименты на трех группах мышей-самцов, их разделили на три группы. Первая получила лечение стволовыми клетками, добытыми из плаценты беременных грызунов данного вида, вторая – те же самые препараты, только без Cdx2, а третья – обычный физраствор. Ученые сделали МРТ каждой мыши сразу после инфаркта и спустя три месяца. Результаты поразили даже специалистов.

Мыши из первой группы показали существенную регенерацию отдельных клеток сердца и даже частей его мышечной ткани. Больше всего ученых удивило образование новых кровеносных сосудов. У второй и третьей группы грызунов никаких подобных изменений не было. Уже сейчас команда специалистов получила стволовые клетки Cdx2 из человеческой плаценты и приступила к разработке терапии на их основании.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:11

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