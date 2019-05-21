Google помог создать механизм ИИ, диагностирующий рак легких лучше врачей





Новая система искусственного интеллекта способна распознавать болезнь на снимках компьютерной томографии не хуже медиков-рентгенологов. По словам представителей научной группы, ИИ в 3D может быть более чувствительным в способности распознать ранние стадии рака легких, нежели глаза человека в 2D. В данное время врачи анализируют двумерные изображения на фото КТ, а технология рассматривает легкие в виде единого трехмерного изображения.Эксперты испытали точность системы по сравнению с врачами в двух моментах: когда имелись лишь текущие итоги сканирования, и когда у больного были преждевременные снимки КТ. При нынешних результатах сканирования механизм ИИ превзошел медиков-людей. В определенных случаях искусственный интеллект оказался более способным найти мельчайшие зловредные узелки в легких. В общей сложности ученые изучили 2800 фото КТ.