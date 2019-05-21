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Google помог создать механизм ИИ, диагностирующий рак легких лучше врачей

Сотрудники Google и ученые Северо-Западного университета создали новый механизм глубокого обучения, с большой точностью диагностирующий рак легких и риски его появления. Ныне это наиболее распространение заболевание в мире.
Google помог создать механизм ИИ, диагностирующий рак легких лучше врачей

Новая система искусственного интеллекта способна распознавать болезнь на снимках компьютерной томографии не хуже медиков-рентгенологов. По словам представителей научной группы, ИИ в 3D может быть более чувствительным в способности распознать ранние стадии рака легких, нежели глаза человека в 2D. В данное время врачи анализируют двумерные изображения на фото КТ, а технология рассматривает легкие в виде единого трехмерного изображения.

Эксперты испытали точность системы по сравнению с врачами в двух моментах: когда имелись лишь текущие итоги сканирования, и когда у больного были преждевременные снимки КТ. При нынешних результатах сканирования механизм ИИ превзошел медиков-людей. В определенных случаях искусственный интеллект оказался более способным найти мельчайшие зловредные узелки в легких. В общей сложности ученые изучили 2800 фото КТ.



 
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Наука
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:55

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