Тата Блюменкранц замечена в компании нового мужчины





Не так давно Тата Блюменкранц вернулась из Монако, где ей так и не удалось устроить счастливую личную жизнь, так как её жених оказался женат. Не успела экс-участница «Дома-2» вернуться в Москву, как её уже заметили в компании нового мужчины. По слухам, появившимся в Сети, бывшая жена Валерия Блюменкранца связалась с богатым москвичом, который известен своей любовью к связям на одну ночь.Поклонники тут же стали предупреждать Тату Абрамсон (Блюменкранц) о том, что её тоже может ждать такая же участь, как и всех предыдущих его девушек, но выпускница «Дома-2» не обращает внимания на подобные комментарии.