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Тата Блюменкранц замечена в компании нового мужчины

Бывшая участница популярной телестройки «Дом-2» Тата Блюменкранц замечена в компании нового мужчины. В Сети уже появились слухи, согласно которым девушка связалась с богатым человеком, предпочитающим каждую ночь менять женщин.

Тата Блюменкранц замечена в компании нового мужчины


Не так давно Тата Блюменкранц вернулась из Монако, где ей так и не удалось устроить счастливую личную жизнь, так как её жених оказался женат. Не успела экс-участница «Дома-2» вернуться в Москву, как её уже заметили в компании нового мужчины. По слухам, появившимся в Сети, бывшая жена Валерия Блюменкранца связалась с богатым москвичом, который известен своей любовью к связям на одну ночь.

Тата Блюменкранц замечена в компании нового мужчины


Поклонники тут же стали предупреждать Тату Абрамсон (Блюменкранц) о том, что её тоже может ждать такая же участь, как и всех предыдущих его девушек, но выпускница «Дома-2» не обращает внимания на подобные комментарии.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 16:27

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