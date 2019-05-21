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В Сети предложили назвать в честь Юлии Началовой наркодиспансер в Москве

Со дня смерти Юлии Началовой прошло уже больше двух месяцев, но шумиха вокруг ее персоны не утихает. В Сети вновь появились предложения увековечить имя артистки – пользователи хотят назвать в честь певицы наркодиспансер в Москве, где она лечилась от подагры.

В Сети предложили назвать в честь Юлии Началовой наркодиспансер в Москве

Поклонники покойной исполнительницы уверены, что Юлия Началова заслужила, чтобы одна из столичных улиц носила ее имя. Они также активно высказываются о возведении памятника поп-звезде около ее дома.
В Сети предложили назвать в честь Юлии Началовой наркодиспансер в Москве

Информационный шум, появившийся после смерти певицы, одобряют не все пользователи Сети. «Антифанаты» артистки считают: у знаменитости не было незаурядных музыкальных способностей. Один из недовольных юзеров предложил переименовать в честь знаменитости наркодиспансер, не трогая улиц, а без мемориальных досок также можно обойтись, пишет Политэксперт.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:46

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