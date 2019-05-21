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Информация о 49 млн Instagram-аккаунтов была в открытом доступе

Специалист по IT-безопасности Анураг Сен случайно обнаружил открытую базу данных с информацией о 49 млн Instagram-аккаунтов. Данные сведения собирала индийская компания Chtrbox и хранила их в свободном доступе.
Информация о 49 млн Instagram-аккаунтов была в открытом доступе

Изначально Анураг Сен обнаружил эту базу данных и успел провести ее быстрый анализ. В ней находились личные данные пользователей Instagram: биография, фото, количество подписчиков, номер телефона, электронная почта, город и страна проживания. Специалист сразу отметил, что большинство из этих аккаунтов являются достаточно популярными и раскрученными.

После этого он отправил запрос индийской компании Chtrbox, являющейся владельцем этой базы данных Instagram-аккаунтов. Никакого ответа он не получил, но из открытых источников узнал, что данная фирма занимается SMM – рекламой в интернете. Затем специалист по IT-безопасности отправил оповещение и самой социальной сети.

Instagram оперативно отреагировал на эту ситуацию. Представители компании сообщили, что уже занимаются изучением данной проблемы и пытаются понять, как Chtrbox получили личные данные пользователей, включая их телефоны и электронную почту. Есть два варианта: уязвимость самого Instagram или сторонние источники информации. Социальная сеть тоже обратилась к индийской компании Chtrbox за объяснением, но ответа так и не получила. В настоящий момент база данных больше не доступна.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:34

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