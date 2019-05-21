



Автор в своей статье назвал борьбу за сбережение традиций настоящей идеологической диверсией для Евросоюза. Кобза заявил, что европейская истерия, связанная с влиянием РФ, доходит до абсурда. Чешский корреспондент сообщил, что страх перед Россией не испытывают только те, кто ничего не знает об этом государстве.Йиржи Кобза привел ряд примеров, отличающих, по его мнению, Россию от Запада. В данный перечень вошли патриотизм в РФ, он считается добродетелью, тогда как в ЕС он унизителен. Также в РФ взрослые учат детей почитать традиции и соблюдать их; российские обычаи не имеют общего с «безумным гендеризмом» или феминизмом, так как в РФ у женщин такие же права, как и у мужчин.Согласился с мнением чешского эксперта представитель Госдумы, депутат ЛДПР Антон Морозов. По его словам, подоплека в действительности является геополитическим противодействием экономическим интересам разных стран, которые выступают как конкуренты по отношению друг к другу. Парламентарий уверен, что ряд западных фирм хотят сотрудничать с российскими бизнесменами, но всему помехой являются действия политиков.