Голая Наталья Штурм показала фанатам, как занимается йогой в Болгарии
Наталья Штурм наслаждается отдыхом в Болгарии и активно делится с фанатами снимками с Черноморского побережья. Недавно певица показала в Instagram, как полностью голая занимается йогой возле моря.
Российская исполнительница в свои 52 года может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Артистка не забывает о тренировках даже во время отпуска. В комментариях к серии фото, сделанных в Болгарии, знаменитость призналась, что из-за отсутствия «любимого зала» она спасается йогой. В новой провокационной фотосессии звезда предстала в белом бикини крохотного размера, совсем не прикрывающего пикантных мест Натальи Штурм.
Поклонники и преданные ценители творчества артистки положительно отнеслись к откровенным кадрам кумира, оставляя положительные отзывы. Они назвали снимки Штурм очень сексуальными и красивыми, восхищаясь фигурой певицы. Некоторые подписчики усомнились, что на фото изображена действительно хозяйка аккаунта: «Да это не она…», «Не похоже – юная особа очень».
Российская исполнительница в свои 52 года может похвастаться стройной и подтянутой фигурой. Артистка не забывает о тренировках даже во время отпуска. В комментариях к серии фото, сделанных в Болгарии, знаменитость призналась, что из-за отсутствия «любимого зала» она спасается йогой. В новой провокационной фотосессии звезда предстала в белом бикини крохотного размера, совсем не прикрывающего пикантных мест Натальи Штурм.
Поклонники и преданные ценители творчества артистки положительно отнеслись к откровенным кадрам кумира, оставляя положительные отзывы. Они назвали снимки Штурм очень сексуальными и красивыми, восхищаясь фигурой певицы. Некоторые подписчики усомнились, что на фото изображена действительно хозяйка аккаунта: «Да это не она…», «Не похоже – юная особа очень».
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:26