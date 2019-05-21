Audi выпустила гибридный кроссовер Q5 55 TFSI E Quattro





Об этом компания Audi заявила на своих официальных информационных ресурсах. Q5 55 TFSI E Quattro получит гибридную силовую установку, состоящую из 2,0-литрового бензинового двигателя и электрического агрегата. Их мощность и крутящий момент составят 248 л.с. и 370 Нм, 141 «лошадка» и 350 Нм соответственно. Суммарно двигатель будет иметь 362 лошадиные силы и крутящий момент равный 500 Нм.Подобные технические характеристики позволят гибридному кроссоверу Audi Q5 55 TFSI E Quattro разгоняться до «сотни» за 5,3 секунды, а его максимальная скорость составит 239 км/ч. Литий-ионная батарея новинки имеет емкость 14,1 кВтч и позволит автомобилю проезжать до 40 км исключительно на электрической тяге. Максимальная скорость при подобном движении – 135 км/ч. Всего новинка будет потреблять 2,1 литра на 100 км в смешанном цикле.Экстерьер и интерьер новинки полностью копирует обычную версию кроссовера Audi Q5 55 TFSI. Гибридный вариант E Quattro уже доступен для предзаказа жителям ЕС. Стоимость новинки будет стартовать от 60,5 тысячи евро или 4 млн 349 тысяч рублей по текущему курсу валют.