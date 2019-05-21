АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые используют гигантский телескоп на дне Средиземного моря для изучения лучей из космоса
EUR 71.96 USD 64.49
Курс валют на 21.05.2019

Audi выпустила гибридный кроссовер Q5 55 TFSI E Quattro

Компания Audi выпустила свой очередной гибридный кроссовер с припиской E Quattro. Модель основана на базе обычного внедорожника Q5 55 TFSI и уже доступна для предзаказа в странах ЕС, стоимость новинки стартует от 60,5 тысячи евро, первые поставки начнутся в 3 квартале 2019 года.
Audi выпустила гибридный кроссовер Q5 55 TFSI E Quattro

Об этом компания Audi заявила на своих официальных информационных ресурсах. Q5 55 TFSI E Quattro получит гибридную силовую установку, состоящую из 2,0-литрового бензинового двигателя и электрического агрегата. Их мощность и крутящий момент составят 248 л.с. и 370 Нм, 141 «лошадка» и 350 Нм соответственно. Суммарно двигатель будет иметь 362 лошадиные силы и крутящий момент равный 500 Нм.

Подобные технические характеристики позволят гибридному кроссоверу Audi Q5 55 TFSI E Quattro разгоняться до «сотни» за 5,3 секунды, а его максимальная скорость составит 239 км/ч. Литий-ионная батарея новинки имеет емкость 14,1 кВтч и позволит автомобилю проезжать до 40 км исключительно на электрической тяге. Максимальная скорость при подобном движении – 135 км/ч. Всего новинка будет потреблять 2,1 литра на 100 км в смешанном цикле.

Экстерьер и интерьер новинки полностью копирует обычную версию кроссовера Audi Q5 55 TFSI. Гибридный вариант E Quattro уже доступен для предзаказа жителям ЕС. Стоимость новинки будет стартовать от 60,5 тысячи евро или 4 млн 349 тысяч рублей по текущему курсу валют.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Информация о 49 млн Instagram-аккаунтов
Ученые используют гигантский телескоп
Тата Блюменкранц замечена в компании
В эфире «Дома-2» показали свисающий
Журналист из Чехии назвал причину
Рэпер Баста выпустит фирменные
Маргарита Ларченко ответила Ксении
Audi выпустила гибридный кроссовер Q5
Роман Капаклы признался, что боится
Яна Поплавская испытывает страх за
Ученые: Вороны способны «заражать» друг
«Обязательно вернусь»: Мария Миронова
Компания Mozilla представила новый
Валерий Блюменкранц вновь «увел»
Американцы построили четвероногого
Лера Кудрявцева поблагодарила за
В Польше артистов выгнали со сцены за
Звезда «Дома-2» Дана Николенко впервые
Ученые определили новый механизм,
Представлен аппарат для передачи
«Возмутительно-отвратительный финал»:
Ученые предупредили об опасности приема
Кристина Орбакайте архивным видео
В Сети появились снимки BMW X6 третьего
Максим Галкин и Алла Пугачева планируют
Ученные: Для людей будет опасен секс с
«Просто улыбаюсь»: Александра Бортич
Британский рабочий разбогател, доказав
Видео с выступлением Сергея Лазарева на
В России начались продажи самого
Просмотреть все новости