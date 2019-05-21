Роман Капаклы признался, что боится попасть на голосование, где парам приходится разъезжаться по разным комнатам
Возлюбленный Марины Африкантовой признался, что опасается попасть на голосование по понедельникам. По словам Романа Капаклы, ему не хотелось бы лишиться привычного для себя комфорта.
Вчера в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск телешоу «Спаси свою любовь», в ходе которого ребятам нужно было решить, какая из пар должна будет разъехаться по разным комнатам. Выяснилось, что в этот понедельник в зоне риска оказались две семьи: Александры Черно и Иосифа Оганесяна, а также Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко.
Впрочем, ни это привлекло внимание многих телезрителей «Дома-2», а то, что Капаклы в открытую принялся заявлять, что опасается оказаться в подобном голосовании. Роман сообщил, что не понимает пары, которые говорят о том, что не боятся разъехаться, ведь в результате оказывается, что они попросту врали.
Нужно сказать, что не все телезрители «Дома-2» поверили в слова Романа. По их мнению, Капаклы боится попасть на голосование только потому, что может потерять свой авторитет.
К слову, разъехаться в этот раз придется «брендовому» семейству Дмитренко и Рапунцель.
Вчера в эфир телеканала «ТНТ» вышел свежий выпуск телешоу «Спаси свою любовь», в ходе которого ребятам нужно было решить, какая из пар должна будет разъехаться по разным комнатам. Выяснилось, что в этот понедельник в зоне риска оказались две семьи: Александры Черно и Иосифа Оганесяна, а также Ольги Рапунцель и Дмитрия Дмитренко.
Впрочем, ни это привлекло внимание многих телезрителей «Дома-2», а то, что Капаклы в открытую принялся заявлять, что опасается оказаться в подобном голосовании. Роман сообщил, что не понимает пары, которые говорят о том, что не боятся разъехаться, ведь в результате оказывается, что они попросту врали.
«Скажу честно. Я боюсь туда попасть! Потому что Марина ночью с кондиционером спать не может, и даже если окно открытое, я задыхаюсь всю ночь. Просыпаюсь по 5-6 раз. А там же вообще духота. Я не знаю, вот если я попаду, не смогу там спать, потому что там жара. Вот поэтому я и боюсь. Говорю честно!» - признался Капаклы Оганесяну.
Нужно сказать, что не все телезрители «Дома-2» поверили в слова Романа. По их мнению, Капаклы боится попасть на голосование только потому, что может потерять свой авторитет.
К слову, разъехаться в этот раз придется «брендовому» семейству Дмитренко и Рапунцель.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:42