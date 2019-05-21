Роман Капаклы признался, что боится попасть на голосование, где парам приходится разъезжаться по разным комнатам

«Скажу честно. Я боюсь туда попасть! Потому что Марина ночью с кондиционером спать не может, и даже если окно открытое, я задыхаюсь всю ночь. Просыпаюсь по 5-6 раз. А там же вообще духота. Я не знаю, вот если я попаду, не смогу там спать, потому что там жара. Вот поэтому я и боюсь. Говорю честно!» - признался Капаклы Оганесяну.



