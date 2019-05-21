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Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах

На вечеринке в Каннах американская актриса Эль Фаннинг упала в обморок. На своей странице в сети Instagram знаменитость заверила поклонников, что чувствует себя хорошо.
Эль Фаннинг упала в обморок на вечеринке в Каннах

В 2019 году Эль Фаннинг входит в жюри Каннского кинофестиваля, поэтому присутствовала на ужине, устроенном производителем ювелирных украшений Chopard. Звезда сидела за столом рядом со своей сестрой Дакотой Фаннинг, которая помогла артистке подняться после падения. Отмечается, что Эль Фаннинг неожиданно стало плохо, и она ненадолго потеряла сознание, а потом ушла из зала в сопровождении охраны.

После инцидента церемонию временно приостановили, а Марион Котийяр высказала свое потрясение случившимся. Позже на своей странице в сети Instagram Эль Фаннинг подтвердила факт обморока, но заверила поклонников, что чувствует себя хорошо. Фолловеры поддержали звезду в комментариях и пожелали крепкого здоровья.



 
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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 17:06

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