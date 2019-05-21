Ученые: Сильная усталость после еды может быть признаком диабета





Многие люди после употребления еды чувствуют определенную расслабленность, слабость и потерю работоспособности. Такое состояние объяснятся достаточно просто: в организме начинается процесс пищеварения, много крови поступает в данную группу органов, а остальные начинают функционировать в условиях недостатка ресурсов. В первую очередь это касается мозга и мышц, именно поэтому человек может чувствовать себя хуже после употребления еды.При этом, отмечают ученые, в некоторых случаях подобное самочувствие может быть следствием серьезных проблем со здоровьем, в частности диабета. Поэтому человеку важно следить за своим состоянием и обращать внимание на то, сильно ли оно отличается от привычного. В худшем случае необходимо провести несколько наблюдений, а затем обратиться к врачу за консультацией.Если у человека после употребления еды сильно повышается уровень сахара – то это признак развития диабета. Именно поэтому люди, страдающие от этого заболевания, измеряют уровень данного вещества дома, а не в больнице. Ученые отмечают: организм должен приходить в норму в течение 2 часов после употребления еды, более точные ориентиры зависят от рациона.