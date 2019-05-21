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Ученые: Сильная усталость после еды может быть признаком диабета

Немецкие ученые рассказали о том, что сильная усталость после еды может быть признаком развития серьезных заболеваний. Чаще всего это диабет, а резкое изменение состояния человека вызвано повышением уровня сахара в крови.
Ученые: Сильная усталость после еды может быть признаком диабета

Многие люди после употребления еды чувствуют определенную расслабленность, слабость и потерю работоспособности. Такое состояние объяснятся достаточно просто: в организме начинается процесс пищеварения, много крови поступает в данную группу органов, а остальные начинают функционировать в условиях недостатка ресурсов. В первую очередь это касается мозга и мышц, именно поэтому человек может чувствовать себя хуже после употребления еды.

При этом, отмечают ученые, в некоторых случаях подобное самочувствие может быть следствием серьезных проблем со здоровьем, в частности диабета. Поэтому человеку важно следить за своим состоянием и обращать внимание на то, сильно ли оно отличается от привычного. В худшем случае необходимо провести несколько наблюдений, а затем обратиться к врачу за консультацией.

Если у человека после употребления еды сильно повышается уровень сахара – то это признак развития диабета. Именно поэтому люди, страдающие от этого заболевания, измеряют уровень данного вещества дома, а не в больнице. Ученые отмечают: организм должен приходить в норму в течение 2 часов после употребления еды, более точные ориентиры зависят от рациона.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 22:00

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