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Таролог: Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи может иметь троих детей от разных браков

Журналисты портала Teleprogramma.pro обратились к тарологу и ясновидящей Саоне, чтобы узнать, что ждет в будущем долгожданного сына Меган Маркл и принца Гарри. Карты подсказали: у Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора могут быть трое детей от разных браков.

Таролог: Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи может иметь троих детей от разных браков

Наследник британского престола будет мало интересоваться политикой. Он будет отличаться от своих кузенов и вырастет «баловнем судьбы». Сын принца Гарри унаследует его характер, а творческий потенциал достанется ему от матери. По словам Саоны, Арчи Харрисон будет остроумным, ответственным и с развитым логическим мышлением.

Несмотря на королевское происхождение, мальчик будет иметь склонность проводить больше времени в компании менее знаменитых сверстников. Его ждет непростая и звездная судьба, уверена ведунья. Сын Меган Маркл будет больше интересоваться творческими профессиями. Возможно, Арчи Харрисон будет неплохо рисовать, так как ему будет нравиться живопись.
Таролог: Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи может иметь троих детей от разных браков

Саона полагает, что седьмой претендент в очереди на корону Великобритании будет всеобщим любимчиком, который во взрослой жизни будет пользоваться вниманием среди дам. Ясновидящая прочит члену королевской семьи не один брак. Предсказательнице было «видение» и касательно родителей новорожденного Арчи. По мнению «эксперта», бывшая актриса чуть позже вновь станет матерью.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:49

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