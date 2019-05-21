Таролог: Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи может иметь троих детей от разных браков





Наследник британского престола будет мало интересоваться политикой. Он будет отличаться от своих кузенов и вырастет «баловнем судьбы». Сын принца Гарри унаследует его характер, а творческий потенциал достанется ему от матери. По словам Саоны, Арчи Харрисон будет остроумным, ответственным и с развитым логическим мышлением.Несмотря на королевское происхождение, мальчик будет иметь склонность проводить больше времени в компании менее знаменитых сверстников. Его ждет непростая и звездная судьба, уверена ведунья. Сын Меган Маркл будет больше интересоваться творческими профессиями. Возможно, Арчи Харрисон будет неплохо рисовать, так как ему будет нравиться живопись.Саона полагает, что седьмой претендент в очереди на корону Великобритании будет всеобщим любимчиком, который во взрослой жизни будет пользоваться вниманием среди дам. Ясновидящая прочит члену королевской семьи не один брак. Предсказательнице было «видение» и касательно родителей новорожденного Арчи. По мнению «эксперта», бывшая актриса чуть позже вновь станет матерью.